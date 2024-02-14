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Yi Tay官宣新模型Reka Flash 性能媲美Gemini Pro

2024-02-14 10:10 · 稿源：站长之家

要点:

  • 前谷歌科学家Yi Tay领导的团队发布了21B的多模态语言模型Reka Flash，性能媲美Gemini Pro和GPT-3.5。

  • Reka Flash在多语言推理和视觉基准测试中表现出色，优于其他大型模型。

  • Reka Edge是一个更紧凑的7B模型，适用于本地部署和延迟敏感应用。

站长之家（ChinaZ.com）2月14日 消息:Yi Tay领导的团队发布了21B的多模态语言模型Reka Flash，其性能与Gemini Pro和GPT-3.5相媲美。这一模型在多个基准测试中取得了出色的成绩，尤其在多语言推理和视觉基准测试中表现突出，超越了其他大型模型。与此同时，团队还推出了Reka Edge，这是一个参数更少、效率更高的7B模型，适用于资源受限的场景，如本地部署。Reka团队的发布标志着他们在构建先进多模态语言模型的路上迈出了重要一步，为接下来的研究奠定了基础。

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体验地址:https://chat.reka.ai/auth/login

首先，Yi Tay领导的团队发布了Reka Flash，这是一个21B的多模态语言模型，具有与Gemini Pro和GPT-3.5相媲美的性能。他们用相对有限的资源从零开始训练了这个模型，展现出了令人瞩目的技术实力。

其次，Reka Flash在多个基准测试中表现出色，尤其在多语言推理和视觉基准测试方面表现突出，超越了其他大型模型。这表明Reka Flash在处理多模态数据和多语言任务上具有很高的适用性和效率。

此外，Reka团队还提出了Reka Edge，这是一个更为紧凑的7B模型，适用于本地部署和资源受限的场景。这一举措进一步丰富了他们的产品线，满足了不同场景下的需求。

总的来说，Reka团队的发布标志着他们在多模态语言模型领域的重要进展，为未来的研究和应用奠定了坚实的基础。这也预示着在人工智能领域，特别是在自然语言处理和计算机视觉方向，将迎来更多创新和突破。

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