AI 巨头英伟达市值飙升至 1.72 万亿美元，逼近亚马逊成为美国第四大上市公司

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 12 日消息：在过去两个月巨幅涨势后， 英伟达股价周四收盘时市值达到 1.72 万亿美元， 仅次于亚马逊的 1.76 万亿美元， 有望超越后者成为美国第四大上市公司。

今年以来， 英伟达股价已累计飙升超过 40%， 反映人工智能芯片需求强劲。但如此迅猛涨势也加剧了投资者对股价是否可持续的担忧。

Permanent Portfolio Family of Funds 总裁 Michael Cuggino 表示， 鉴于英伟达股价追涨过猛， 他们选择减持部分英伟达股票。他认为， 尽管英伟达前景良好， 但目前估值过高。

英伟达目前市盈率为 33 倍， 较年初 25 倍大幅上调， 接近近几个月的最高水平。作为纳斯达克 100 指数今年表现最佳的成分股， 英伟达股价涨幅也远超同属「七巨头」的其他科技股。其销售额和利润的强劲增长主要得益于 AI 相关需求。

分析师对英伟达 2024 财年每股盈利预期也持续上调， 但仍未跟上股价飙升的节奏。过去三个月， 英伟达市值增加了 6000 亿美元。

与其他科技巨头相比， 英伟达估值并不算过分高昂。但是， 考虑到其近期大幅涨势， 进一步涨幅或将面临难度。股价已突破平均目标价， 接近 5 月以来的最高点， 意味着空间有限。技术指标显示也表明股价可能过热。

但多空两方都注意到， 英伟达业绩表现依然强劲， 完全能支撑股价上涨。如 Arm Holdings 就预计 AI 将是长期增长动力。

Macquarie Asset Management 的高级投资组合经理 Zinn 认为， 考虑到英伟达估值仍远低于历史高点， 股价仍有望继续反弹。他认为， 英伟达在 AI 领域的增长势头远高于其他公司， 股价涨幅也与预期调高保持同步。只要这一趋势得以持续， 股价就有望继续攀升。

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