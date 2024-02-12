苹果首款空间计算设备 Vision Pro 可能要经历四代迭代才能达到「理想状态」

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 12 日消息:据彭博社 Mark Gurman 透露， 苹果视觉产品部门的部分员工认为， 要让苹果首款空间计算头显设备 Vision Pro 达到「理想状态」， 可能需要经过四代产品的连续改进。

在其最新发布的 Power On 简报中， Gurman 表示， 参与 Vision Pro 研发的团队认为， 要使这款设备达到日常使用的精致程度， 还有许多工作要做。

尽管苹果研发团队眼中的「理想状态」尚不明确， 但从早期用户的反馈可以看出，Vision Pro 在硬件和软件方面都还存在诸多问题。

许多 Vision Pro 用户反映头显本身过于笨重， 不适合长时间佩戴， 这意味着设备轻薄化是至关重要的改进方向。此外， 电池续航能力不佳、缺乏专门应用以及 visionOS 存在大量 Bug 也成为用户诟病的焦点。

如果苹果能在四代产品中解决这些问题， 类似 iPhone、iPad 和 Apple Watch 的迭代进步， Gurman 认为 Vision Pro 最终有望取代 iPad 成为主力产品。

报道称， 尽管苹果不断努力将 iPad 定位为 Mac 的替代品， 但成效并不明显。iPad 一直难以承担高强度办公任务， 现在陷入苹果产品线上的尴尬位置。「这款设备已经失去了最初的定位， 成为苹果产品组合中一个令人困惑的角色」， Gurman 写道。

至于售价至少 3500 美元的 Vision Pro，「它需要经过硬件升级、大量软件更新以及更好的应用和内容支持， 才能成为 iPad 的替代品。目前来看，Vision Pro 基本还是原型机， 用户需要支付高价来测试」， Gurman 补充道。

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