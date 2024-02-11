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微软开源 SliceGPT:大模型体量压缩25%左右，性能保持不变

2024-02-11 13:18 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐️ 可将大模型体量压缩25% 左右，性能保持不变。

⭐️ SliceGPT 利用计算不变性简化和压缩模型。

⭐️ 切片操作后的模型可以在消费级显卡上运行，无需额外代码优化。

站长之家（ChinaZ.com）2月11日 消息:微软和苏黎世联邦理工学院的研究人员联合开源了 SliceGPT，该技术可以极限压缩大模型的权重矩阵，将模型体量压缩25% 左右，同时保持性能不变。实验数据显示，在保持零样本任务性能的情况下，SliceGPT 成功应用于多个大型模型，如 LLAMA-270B、OPT66B 和 Phi-2。

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SliceGPT 的核心技术在于利用计算不变性来简化和压缩模型。通过对每个权重矩阵应用正交矩阵变换，SliceGPT 实现了对模型的极限压缩。此外，切片操作后的模型可以直接在消费级显卡上运行，如 N 卡的4090、4080，无需进行额外的代码优化，使得部署更加便捷。

在实验中，研究人员发现 SliceGPT 的切片技术非常简单高效，可以在几个小时内使用单个 GPU 完成模型压缩，无需复杂的细调过程。切片操作后的模型保持了高质量的生成任务性能，同时吞吐量得到提升，整体效果令人满意。

SliceGPT 的开源为压缩大模型提供了一种新颖且有效的途径，将大幅节省部署资源同时保持模型性能不变。这一技术的推出，有望为广大开发者和企业提供更加便捷、高效的大模型应用解决方案。

开源地址:https://github.com/microsoft/TransformerCompression

论文地址:https://arxiv.org/abs/2401.15024

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