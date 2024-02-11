微信：除夕夜用户抢微信红包50.8亿个 发拜年红包1.9亿次

标题:微信除夕夜用户抢红包创新高，发送拜年红包次数也惊人

站长之家（ChinaZ.com）2月11日 消息:微信宣布，除夕夜用户共抢到微信红包50.8亿个，发送拜年红包1.9亿次，创下了新的纪录。在2月10日的00:00-00:01之间，随着新年钟声敲响，微信红包发送达到高峰。

根据微信数据，迎新春”主题在微信状态中表现抢眼，成为最受欢迎的龙年限定头像框。除此之外，2023年红包封面再次升级，推出全新动态红包封面，相较于传统的静态红包封面更为个性和炫酷。

腾讯公司高级副总裁张小龙表示，微信在红包上进行了一些新的创意尝试，鼓励用户发挥创造力。品牌也可以在春节营销活动中融入品牌文化，通过红包封面传达品牌价值，为用户带来更有创意的春节惊喜体验。

今年微信除夕夜的红包活动不仅在数量上刷新了记录，同时也通过创新的红包封面设计为用户提供更具个性和仪式感的体验。

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