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Stability、Midjourney、Runway在AI艺术诉讼中强烈反击

2024-02-10 10:54 · 稿源：站长之家

## 本文概要:

- 艺术家针对提供AI艺术生成器及其基础模型的公司提起的集体版权案进展出现新转机。

- StabilityMidjourney、Runway和DeviantArt的律师在加利福尼亚北区地方法院提交了新的动议，试图完全驳回艺术家的起诉。

- Runway辩称艺术家未能证明其模型存储其作品的副本，指责艺术家的理论无根据。

- StabilityAI辩称其AI模型本身不是侵权作品，公司也没有鼓励用户复制艺术家的作品。

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:艺术家对提供AI图像和视频生成器及其机器学习（ML）模型的公司提起的集体版权侵权案近日出现新进展。Stability AI、Midjourney、Runway和DeviantArt的律师在美国加利福尼亚北区地方法院提出了一系列新动议，包括完全驳回案件的动议，试图以法定程序取消艺术家的指控。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

案件最初由视觉艺术家Sarah Andersen、Kelly McKernan和Karla Ortiz于一年多前提起。法官William H. Orrick于2023年10月底驳回了大部分艺术家的原始侵权指控，指出在许多情况下，艺术家实际上没有寻求或从美国版权局获得他们的作品的版权。

然而，法官邀请原告重新提交修订后的诉讼，他们于2023年11月底确实这样做了，一些原告退出，新的原告加入，包括其他视觉艺术家和摄影师，如Hawke Southworth、Grzegorz Rutkowski、Gregory Manchess、Gerald Brom、Jingna Zhang、Julia Kaye和Adam Ellis。

在诉讼中，艺术家主张AI公司通过从艺术家公开发布在其网站和其他在线论坛上的艺术品中获取数据，或者从研究数据库（尤其是备受争议的LAION-5B，该数据库不仅包含到有版权作品的链接，还包括儿童性虐待材料，并因此被从公共网络中移除）中获取数据，并将其用于训练AI图像生成模型，从而生成新的、高度相似的作品，侵犯了他们对原作品的版权。AI公司在首次获取艺术家的作品数据时未征得艺术家的许可，也未提供署名或补偿。

AI公司提出了新证据、论点和动议，试图完全驳回艺术家的案件。公司的主要反驳观点是，他们制作或提供的AI模型本身并非任何艺术作品的复制品，而是参考艺术品创造全新产品——图像生成代码。此外，这些模型本身并不完全复制艺术家的原作，除非受用户（在本案中是原告的律师）的明确指示。此外，公司认为艺术家没有证明有其他第三方使用AI模型完全复制他们的作品。

DeviantArt在最新的提交中指出，其被起诉从未有道理。DeviantArt之所以被列为被告，是因为它提供了由Stability AI制作的基础开源AI图像生成模型Stable Diffusion的版本，通过其网站品牌化为"DreamUp"。DeviantArt在最新的提交中提到，仅仅提供这种AI生成代码不足以成为诉讼的理由。

Runway则强调，它并未存储其训练的原始图像的任何副本。艺术家在去年的修订诉讼中引用了其他机器学习工程师的研究论文，这些论文得出结论，基于许多AI图像和视频生成器的基础技术“扩散”是通过处理图像/文本标签对并尝试根据文本标签重新创建相似图像来学习生成图像的。然而，Runway认为艺术家通过引用这些研究论文本身就暴露了他们的理论没有根据，因为他们没有展示Runway制作了他们作品的确切副本。Runway还指责艺术家依赖第三方机器学习研究人员陈述AI扩散模型试图做到这一点。

StabilityAI可能面临最大的法律压力，因为它是负责培训、开源并向世界提供稳定扩散AI模型的公司，该模型驱动着所有其他公司的产品。StabilityAI辩称，其AI模型本身不是侵权作品，公司也没有鼓励用户复制艺术家的作品。在公司的最新提交中，它提到，尽管艺术家声称AI公司通过使用他们的作品训练其模型，但艺术家未能证明其模型存储其作品的副本。此外，公司认为，即使其模型保存了作品的副本，这并不构成版权侵权。

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