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腾讯QQ 25周年社交报告出炉 看看你哪一年注册的QQ号

2024-02-10 10:30 · 稿源：站长之家

本文概要:

- 腾讯QQ庆祝25周岁生日，推出“QQ25周年社交报告”。

- 报告详细展示用户QQ好友男女比例、地域分布、星座占比、许久未聊好友，以及加的第一位好友。

- 用户还可查看自己注册QQ的时间，精确到分钟，勾起往事回忆。

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:腾讯QQ迎来25周岁生日，为庆祝这一重要时刻，官方推出了“QQ25周年社交报告”。用户可在手机QQ中搜索“25周年”或点击好友分享的链接即可查看这份独特的社交报告。

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这份报告为用户呈现了多个有趣的数据，其中包括QQ好友的男女比例、地域分布、星座占比、以及那些已经许久未聊天的好友。最引人瞩目的部分之一是，报告还揭示了每位用户加的第一位好友，尽管由于年代久远，这一数据可能存在一定的不准确性。

值得一提的是，报告不仅提供了这些有趣的社交数据，还展示了用户注册QQ的确切时间，甚至精确到分钟。这一功能可以帮助用户回忆起注册QQ时的情景，勾起往事的回忆。根据腾讯2023年第三季度财报显示，QQ月活跃账户数为5.58亿，同比下降3%，环比下降2%。

为了进一步庆祝QQ的25周岁生日，腾讯QQ官方还推出了“QQ转发得太阳”活动。在2月7日至2月13日期间，用户只需在QQ聊天时发送指定文字:“今天是腾讯QQ的25岁生日”，并转发这条消息，就能获得一个限定版“太阳”。这个彩蛋一旦触发成功，用户将获得QQ25周年限定款的“太阳”头像挂件。

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