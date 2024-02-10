隔空拍照、AI飙戏，年轻人在五福找到过年新风格

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:大年夜22时18分，来自河南的张江准点打开自己此前集齐的5张福卡，领到了五福红包。这是支付宝第9年给全网用户发奖金，今年依然是5亿。支付宝发布的数据显示，今年，近6亿人次通过AI科技体验新年味，年轻人涌入支付宝视频“接财”、上直播间抢黄金和酒水，五福热度不减，依然是全民春节必备的仪式感。

1月29日集五福正式开始后，便多次登上热搜第一，“五福开始年味就来了”已成为很多人的共识。今年，AI科技让这份年味更浓了。五福期间，近6亿人次通过支付宝推出的AI互动玩法体验新年味。其中，“大家来找福”成为最受欢迎的集福卡方式，共有近30亿个AI生成的福字被用户找到。贾玲新电影《热辣滚烫》换脸片段上线五福“飙戏小剧场”后，一天吸引近百万网友AI“参演”，自发成为电影的“编外宣传员”。

年轻人们也在五福里找到属于他们自己过年的新风格:隔空拍全家福、随手“接财”求好运、发AI定制红包、直播抢年货等。数据显示，在支付宝上用AI飙戏和拍照的人群中，“90后”和“00后”占7成。年轻人也在“攻占”支付宝评论区和直播间:“接财”在支付宝视频评论区出现了超200万次，酒水、黄金成为年轻人的新年货，支付宝直播间近两周内酒水销售额翻番、黄金销售额涨2倍。

据了解，支付宝五福节还将继续，“过年天天乐”将接档集五福，从大年初一到正月十五，用户可以通过在支付宝看短视频直播继续参与瓜分上亿红包。

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