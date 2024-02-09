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FCC宣布人工智能生成的声音将禁止在机器人电话中使用

2024-02-09 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:据外媒报道，美国联邦通信委员会（FCC）针对机器人电话的战争获得了新的武器，它宣布人工智能生成的声音是 “人造的”，因此在自动电话诈骗中使用绝对是违法的。

这一声明旨在阻止假冒者利用人工智能语音克隆进行电话欺诈活动。尽管这一规定可能无法完全遏制假冒乔・拜登的泛滥，但对于打击非法机器人电话和保护消费者权益有着重要意义。

人工智能 AI 机器人 (1)

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

酝酿数月并于上周公布的新规则实际上并不是新规则，而是对现有法律的进一步明确解释。根据《电话消费者保护法》，基本上已经禁止了人工和预先录制的消息被随意发送到电话簿中的每个号码，而人工智能生成的声音被认定为属于这一禁止范围。这意味着使用人工智能语音克隆进行电话欺诈活动将受到法律制裁，以保护消费者免受此类诈骗的侵害。

联邦通信委员会的决定推动了对人工智能在通信领域的合法使用的讨论。该决定强调了保护消费者免受机器人电话和电话欺诈的重要性，同时也呼吁监管机构和消费者加强合作，共同打击这些不法行为。

此次规定的出台引发了对人工智能技术在通信领域的合法应用的思考，也展示了法律概念的灵活性和适应性。尽管需要经过一定的程序和调查，但一旦明确需求，联邦通信委员会有权就此做出决定，保障公众利益和消费者权益。

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