苹果 App Store 今日曝光假冒应用，遭遇尴尬情况

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:苹果日前发布新闻稿，针对欧洲市场启用新规，开放第三方应用市场，并强调 App Store 是 “安全、可信赖” 的。然而，就在这一强调安全性的时刻，一款名为 “LassPass Password Manager” 的应用通过了 App Store 的严格审核，尽管名称只有一个字母的差别，但设计和功能却与正版 “LastPass” 几乎完全相同。

据报道，这款假冒的应用可以添加密码、电子邮件账户、地址、银行账户、信用卡、借记卡等选项，并设有 “Pro” 升级版，分别收费1.99美元、9.99美元和49.99美元。虽然尚不清楚这款假冒应用是否存在窃取用户信息的行为，但无论如何，LastPass 用户应该警惕避免使用这款假冒应用程序。

这一事件无疑触动了媒体和消费者的神经，让人质疑苹果的审核机制和安全标准。这次曝光的假冒应用不仅让用户受到潜在风险，也给苹果的声誉带来了负面影响。

随着这一事件的曝光，人们开始重新审视 App Store 的安全性和可信度，同时也呼吁苹果加强对应用审核的严格性，以确保用户信息和数据的安全。这次事件也提醒用户在下载应用时要保持警惕，避免因假冒应用而造成损失。

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