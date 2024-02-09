微软将 Linux 的 sudo 命令引入 Windows11

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:Windows11很快就会有一个专为开发人员设计的内置 sudo 命令。Sudo 是“超级用户 do”的缩写，广泛用于 Linux 和 macOS 等基于 Unix 的操作系统，用于以更高的安全权限运行程序或作为其他用户运行程序。例如，它对于想要测试脚本的开发人员很有用。

Microsoft 在 Windows 中使用 sudo 来让开发人员直接从未提升的控制台会话运行提升的工具。“对于那些想要提升命令而无需先打开新的提升控制台的用户来说，这是一种符合人体工程学且熟悉的解决方案，”微软产品经理Jordi Adoumie 解释道。

在 Windows11的未来版本中，可以在开发人员设置中控制 Sudo。

今天， Sudo 正在作为Windows11最新 Canary 版本的一部分进行测试，因此要到今年晚些时候才会在常规版本的 Windows11中提供它。微软将允许 sudo 命令配置为三种模式:新窗口、禁用输入和内联。与 Linux 的 sudo 最相似的模式是内联，而其他模式则锁定更多。

“在接下来的几个月里，我们将致力于扩展 Windows 版 Sudo 的文档，并将分享有关在‘内联’配置中运行 sudo 的安全影响的更多详细信息，”Adoumie 说。

微软还在 GitHub 上开源了这个sudo 项目，并计划在未来几个月分享更多有关 sudo 的计划。

几年前，微软在 Windows10中发布了完整的 Linux 内核，全面拥抱了 Linux 。这家软件制造商还在Windows 中添加了 Bash shell，在 Windows10中添加了原生 OpenSSH，甚至将 Ubuntu、SUSE Linux 和 Fedora 引入了 Windows10。 Windows 应用商店。

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