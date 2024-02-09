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谷歌发布重磅人工智能助手Gemini 将全面取代Google Assistant

2024-02-09 09:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:谷歌作为一家拥有上百万种类似产品的公司公司而闻名，而这些产品的名称各不相同，毫无共同之处。 然而，当谈到人工智能工作时，双子座成为了唯一一个重要的名字。

谷歌周四宣布将旗下聊天机器人 Bard 更名为 Gemini，并发布了专门的 Android Gemini 应用程序。此外，谷歌将 Google Workspace 中的所有 Duet AI 功能纳入 Gemini 品牌。同时，谷歌还宣布向公众发布 Gemini Ultra1.0，这是谷歌迄今为止最大、功能最强大的语言模型版本。

Gemini 的移动应用程序将成为大多数人接触新工具的地方。用户在 Android 设备上下载新应用程序时，可以将 Gemini 设置为默认助手，取代 Google Assistant，成为用户说“嘿 Google”或长按主页按钮时的响应工具。目前谷歌似乎尚未完全恢复 Assistant，但该公司已经逐渐降低了 Assistant 的重要性，并明显相信 Gemini 是未来的方向。Google 的 Gemini 负责人 Sissie Hsiao 表示:“我认为这是构建真正的人工智能助手是非常重要的第一步。它是对话式的、多模式的，而且比以往任何时候都提供更多帮助。”

谷歌大模型Gemini

Gemini 既是助手，又是聊天机器人，还是搜索引擎。虽然 iOS 设备没有专门的 Gemini 应用程序，也无法将非 Siri 助手设置为默认助手，但用户可以在 Google 应用程序中使用所有 Gemini 的人工智能功能。这进一步突显了 Gemini 在谷歌的重要性:在应用程序顶部，用户可以从搜索切换到 Gemini。自谷歌成立以来，搜索一直是最重要的产品，而现在谷歌开始暗示 Gemini 也同样重要。

除了品牌上的变化，Gemini 的其他改变主要集中在品牌方面。谷歌放弃了 Bard 这个名字，但除此之外，其聊天机器人的感觉将与以前一样。谷歌工作空间应用程序（例如 Gmail 和 Docs）中所有的人工智能功能也都更名为 Gemini，这些应用程序以前被称为“Duet AI”。这些功能可帮助用户填写电子邮件、组织电子表格以及完成其他与工作相关的任务。

大多数用户将使用 Gemini 模型的标准版本 Gemini Pro。而要使用功能最强大的 Gemini Ultra 版本，用户必须订阅 Gemini Advanced，这是新的 Google One AI Premium 计划的一部分，每月收费20美元。对于订阅还附带2TB 的 Google Drive 存储空间以及 Google One 订阅的其他所有功能，谷歌因此将其定价为每月增加10美元。其他用户，每月20美元似乎是高端人工智能助手的行业标准价格，与ChatGPT Plus等其他产品的价格相同。

Google Gemini 主页的屏幕截图。

Hsiao 表示，每月20美元的费用，Gemini Ultra 在文本、图像、音频和视频方面处于行业最高水平。Ultra 模型可以包含更多上下文并进行更长时间的对话，设计目的是更好的地面处理复杂的事情，例如编码和逻辑推理。

谷歌如此大力投资 Gemini 并不奇怪，但确实增加了该公司在与 OpenAI、Anthropic、Perplexity 以及市场上其他强大人工智能竞争对手的竞争中的风险。在去年发布 Gemini 进行测试后，由 Gemini 驱动的巴德表现非常出色，几乎与 GPT-4相媲美，但速度明显较慢。如今，谷歌需要证明自己能够跟上行业趋势，因为他们希望打造一款引人注目的消费产品，并试图说服开发人员在Gemini 上进行开发，而不是使用 OpenAI。

在谷歌的历史上，只有几次看过整个公司都在押注于一件事。其中一次就是 Google Plus，我们知道那是怎么样的结果。但有一次，谷歌似乎完全成为一家人工智能公司。这意味着Gemini可能与Google一样大。

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