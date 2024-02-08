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华纳音乐集团再投2亿 裁员10%削减成本

2024-02-08 14:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月8日 消息:据国外媒体报道，华纳音乐集团上周三公布2022年第四季度财报，收入和利润均创新高，却也宣布将裁员约600人，相当于总员工的10%。这是该公司全新十年战略规划的一部分。

季度收入同比增长17%至17.5亿美元，正常化后业绩同比增11%。财报会议上，首席执行官罗伯特·金克尔透露，裁员措施旨在节省约2亿美元的成本开支，这笔资金将用于再投资进入音乐行业的创新发展。

根据金克尔致员工的内部备忘录，裁员将主要涉及公司自营媒体资产，比如2018年收购的Uproxx和HipHopDX新闻和娱乐网站，以及企业和支持岗位。金克尔称，公司正独家就潜在出售这些门户网站进行谈判，并计划关闭播客品牌Interval Presents和社交媒体出版商IMGN。

金克尔进一步解释，华纳音乐正处于强势地位，目前占据美国Billboard热门100单曲排行榜前十名中的五首歌曲。"是时候进行变革、创新并引领行业发展了。音乐行业在不断变化，我们也需要随之变革。"

在备忘录中，金克尔表示成本削减计划将在2025年9月底前实现节省2亿美元。受影响员工已开始收到通知，绝大多数将在2024年9月底前获悉变动。

备忘录继续说:"在执行这一计划时，请记住我们做出这些困难抉择的原因。我们正抢占先机，在未来十年内建立可持续的竞争优势。我们将通过增加对艺术家和词曲作者的支持，提高新技能与技术水平，提高音乐传播度和价值，改进工作方式来实现这一目标。"

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