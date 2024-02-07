微软将在印度将为200万人提供人工智能技能培训

划重点: - 💡 微软首席执行官萨特亚・纳德拉宣布，将为200万人提供人工智能技能培训。 - 💡 纳德拉强调重要性在新时代确保劳动力具备必要技能，并称 AI 任务为农村印度提供工作机会。 - 💡 他赞扬了印度的数据合作社 Karya、Bhashini 和 Agami 等组织的努力，称印度拥有全球第二大人工智能工程师社区。

站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:微软首席执行官萨特亚・纳德拉目前正在访问印度，他在主题演讲中宣布，微软将为200万人提供人工智能技能培训。纳德拉表示:“我们相信，确保劳动力具备在这个新时代蓬勃发展所需技能是我们任何人都能做的最重要的事情，我们很高兴能在其中发挥作用。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

纳德拉进一步表示，重点不仅在于技能，还包括随生成式人工智能一起创造的新工作。他说:“人工智能任务涉及数据标注，将这些工作带到印度农村，提供高薪机会，创造经济增长。这是相当独特的。” 他称赞了 Karya 等世界上首家提供标注服务的数据合作社的努力。

除了 Karya，他还赞扬了 Bhashini 和 Agami。Agami 最近推出了一款名为 “Jugalbandi Studio” 的新产品。纳德拉说:“Jugalbandi Studio 是一个无代码本地工具，供人们构建机器人，并使其可供所有社会企业家、非营利组织和其他对社会产生积极影响的人使用。”

纳德拉进一步表示，印度拥有更多的人工智能工程师，使人工智能工程师社区仅次于美国。2024年2月6日，纳德拉迎来了他担任微软首席执行官的第十个周年。目前，他正在印度参与与人工智能初创公司的互动。

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