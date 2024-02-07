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QQ第四季度生态治理报告：封停60万个QQ群、429万个QQ号

2024-02-07 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:腾讯QQ安全中心近日公布了 2023 年第四季度的QQ平台生态治理报告。

报告显示，QQ平台在 2023 年第四季度针对违规内容进行了大力整治，共计对 60 万个QQ群和 429 万个QQ账号进行了封停处理。

这些被封停的账号和群组主要涉及色情低俗、虚假宣传、不良导向内容以及饭圈水军等违规活动。QQ平台通过专项行动，深化治理，严厉打击这些违规行为。

QQ

针对色情低俗信息，不法分子常利用平台进行传播，以诱导用户点击并为其非法诈骗活动引流。QQ平台在第四季度清理了 70 万条色情引流内容，并对 58 万个涉及此类行为的账号和群组进行了封停。

在短视频内容方面，QQ平台处理了2. 3 万条具有不良导向的视频内容。同时，QQ还重点打击了网络水军行为，清理了以“网络兼职刷赞”为名的引流或招募水军的信息，并对2. 3 万个相关群聊和账号进行了严格处理。

考虑到追星群体中有很多未成年人，QQ长期致力于整治饭圈乱象，打击非理性追星行为。在 2023 年第四季度，QQ平台加强了对榜单、搜索、社群等关键环节的管理，并清理了 1500 个相关群组，封禁了 115 个账号。

腾讯此次出手严厉，旨在维护QQ平台的健康生态，保护用户的合法权益。

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