AI视野：通义千问发布Qwen1.5；背景分割开源模型RMBG v1.4来了；OpenAI 为 DALL-E3添加新水印；苹果图片项目MGIE上线试玩

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🤖📱💼AI应用
通义千问团队发布Qwen1.5聊天模型性能大幅提升
【AiBase提要】
⭐ 模型多样性: 提供6个不同规模的模型，满足各种需求
⭐ 生态系统融入: 与主流框架合并，简化开发流程
⭐ 卓越性能: 聊天模型性能显著提升，基准测试表现优秀
体验地址:https://modelscope.cn/studios/qwen/Qwen1.5-72B-Chat-Demo/summary
remove bg最强平替?新背景分割开源模型RMBG v1.4来了
【AiBase提要:】
🌟 RMBG v1.4效果出色，受到好评
🌟 经过专业数据集训练，适用于商业用例
🌟 有望成为行业翘楚，提供更好体验
模型下载地址:https://top.aibase.com/tool/rmbg-v1-4
苹果文字编辑图像项目MGIE可以试玩了
【AiBase提要】
🌟局部特写的图片处理效果较好
🌟环境稍微复杂一些的图像瑕疵明显
🌟禁止对人像进行任何形式的修改
试玩地址:https://huggingface.co/spaces/tsujuifu/ml-mgie
视频新技术！Anything in Any Scene可以在视频中无缝插入任何物体
【AiBase提要】
⭐ 先进物体识别和场景理解算法
⭐ 光照条件分析与模拟，被添加物体和原视频完美融合
⭐ 应用风格转换技术，使得插入的物体色彩、纹理等与视频背景保持一致
腾讯发布视频生成模型DynamiCrafter高分辨率文件
【AiBase提要:】
⭐腾讯发布了视频生成模型DynamiCrafter的高分辨率文件。
⭐该版本的模型比SVD的动态幅度更大，在稳定性方面表现良好。
⭐DynamiCrafter可根据文本提示将静态图像转换为动态视频。
项目页:https://top.aibase.com/tool/dynamicrafter
试玩地址:https://huggingface.co/spaces/Doubiiu/DynamiCrafter
生成式AI公司Galileo推出检索增强生成工具
【AiBase提要:】
⚙️ RAG系统添加领域特定上下文提供领域特定结果
🔄 Galileo工具嵌入用户工作流提供可见性和快速评估
🔍 企业可信赖AI解决方案的开发利器
谷歌推出ASPIRE框架 让大模型具备自我判断意识
【AiBase提要:】
⭐️ 基于自我评估的选择性预测
⭐️ 任务定向微调、答案采样、自我评估学习
⭐️ ASPIRE框架在多个数据集上表现良好
论文地址:https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.345.pdf
OpenAI对ChatGPT、API生成的图片，嵌入C2PA元数据
【AiBase提要:】
⭐️ 图片嵌入C2PA元数据，防止非法使用
⭐️ C2PA标准允许跟踪和验证数字内容
⭐️ 针对AI生成图片提升辨识度
识别AI图片网站:https://contentcredentials.org/verify
📰🤖📢AI新鲜事
AI工具哪家强?ChatGPT位居榜首，每月用户数超过Netflix
【AiBase提要:】
⭐️ ChatGPT以16.7亿用户数稳居榜首
⭐️ Grammarly AI、Character.AI等工具也表现优异
⭐️ 大型科技公司在生成式AI行业垄断引起关注
Meta承诺在Facebook和Instagram上标注AI生成的图像
【AiBase提要:】
⭐ Meta承诺标注AI生成的内容
⭐ 与行业合作伙伴制定技术标准
⭐ 举措被认为是对虚假内容问题的回应
OnlyFake提供15美元AI工具包制作假证件
【AiBase提要:】
⚠️ OnlyFake提供AI工具包制作逼真假证件
⚠️ 伪造文件绕过加密货币交易所KYC验证
⚠️ 专家呼吁加强网络安全措施
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