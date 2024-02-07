又一AI独角兽！文生音频ElevenLabs融资5亿美元，估值超10亿美元

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:成立仅两年的AI音频公司ElevenLabs近日宣布B轮成功融资8000万美元，估值超过10亿美元，成功晋升为独角兽公司。

这轮融资由Andreessen Horowitz、Nat Friedman、Daniel Gross联合领投，红杉资本、Smash Capital、SV Angel、BroadLight Capital 和 Credo Ventures 跟投。相较于去年6月份的A轮融资，估值短短半年间迅猛增长10倍，吸引了众多投资机构的关注。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

ElevenLabs由前Google机器学习工程师Piotr Dabkowski和前Palantir策略分析师Staniszewski于2022年1月共同创立，两人在英国求学期间成为好友。公司初期主打功能是通过用户提供的英语语音文本，合成自然的英语语音，因此语音效果在市场上表现优异，迅速积累了大量用户。随后，ElevenLabs不断加速新功能的集成，将服务扩展到11种语言，包括波兰语、德语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语和印地语。

ElevenLabs的主打产品是文生语音工具，用户只需提供文本，ElevenLabs即可利用AI生成高度逼真的语音，可应用于视频、游戏、有声读物等多个领域。据公司称，世界500强企业中有超过40%成为了他们的客户，产品用户已超过100万，公司计划未来进一步拓展市场，打破语言的界限。

目前，ElevenLabs的功能主要包括三大块:Speech主要是文生音频功能，支持丰富的声音元素调节和重构;Voices允许用户用AI建立自己专有的声音或复制自己的声音，生成新的内容;Dubbing可以直接为现成的视频进行AI配音和翻译。公司表示，这些功能的易用性以及自然流畅的效果在短时间内吸引了大量付费用户。

ElevenLabs创始人Staniszewski表示，他和Dabkowski从小就看了很多配音很差的美国电影，这启发了他们用AI来开发配音工具，最终成就了ElevenLabs。随着用户群的不断增长，公司正在寻求产品创新，未来计划进一步扩展Dubbing功能，将简单的视频翻译扩展成一个完整的视频工作室，提供更多的内容制作控制权。

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