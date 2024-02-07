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张楠辞任抖音CEO 抖音集团回应：暂无新设CEO计划

2024-02-07 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:抖音集团CEO张楠决定把未来的精力集中在剪映的发展上，因此他已经辞去了集团CEO的职务。

张楠，自2014年加入字节跳动后，以其出色的领导能力和创新思维，成功推动了抖音等产品的从无到有。2018年，他身兼抖音CEO和字节跳动市场品牌负责人，全面负责抖音、火山以及市场品牌等关键业务。

据新浪科技报道，张楠在过去的一年里，已经将大部分精力投入到剪映的相关业务中，并亲自带领团队在AI辅助创作方面寻求突破。据悉，他即将推出一款利用AI生成图片和视频的创新产品。公开数据显示，剪映的月活用户早在2021年就已突破1亿，是国内领先的移动视频编辑产品。

抖音集团表示，张楠辞职后，并没有计划设立新的CEO。相反，集团的业务将由几位高管共同负责，包括抖音负责人韩尚佑、番茄小说及今日头条负责人张超、抖音电商负责人魏雯雯、抖音生活服务负责人浦燕子以及抖音广告业务负责人赵修影。

张楠将继续向梁汝波汇报，并致力于通过AI技术推动剪映的发展，为用户带来更加智能和高效的视频编辑体验。

抖音集团CEO张楠辞任：将打造AI生成图片、视频产品

张楠的朋友圈内容全文:

以梦为马 不负韶华

2024年一定是“有趣”的一年，也是我在字节跳动跨越的第一个小里程碑（十年），我以前常跟团队的小伙伴们说，人生如果有三万天的话，你们要好好珍惜，尤其是中间的一万天，特别开心过去的3578天和你们一起经历了人生中无以伦比的各种精彩瞬间，其中各种艰辛和喜悦，只有一起奋斗过的人才能真的理解，有很多很多收获也有些许遗憾，不过这些都不重要，重要的是相伴一起走过的那些日子，也正是这些美好的时光，给了我原地“重启”的勇气，这是我给自己下一个十年的礼物，在有限的人生中，进行一场无限的游戏，老话说的好，“人生要拿得起放得下”，我觉得“只有真正的放下了，才能全力以赴的出发”，这里要谢谢我自己，不负韶华，更要谢谢大家，给我这个机会，陪我一起折腾。

好了，感慨完了，下面说点正事:

我准备卸掉我身上的重任“抖音集团 CEO”，专注的从“心”出发，用始终创业的状态，在未来的十年再折腾一些我热爱的事情。字节跳动是最好的平台，既有梦想，又务实的浪漫，我很期待和剪映的小伙伴们一起造梦，与这个 AI 的时代一起成长，共同绘制出脑海中的奇幻世界。

张楠 Kelly 2024年2月7日

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