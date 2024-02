Anything in Any Scene是一个用于在现有动态视频中无缝插入任何物体的通用框架,强调物理真实性。该框架包含三个关键过程:1) 将真实物体与给定场景视频相结合,确保几何真实性;2) 估计天空和环境光照分布,模拟逼真阴影,增强光照真实性;3) 采用风格迁移网络,提高最终视频输出的逼真度。该框架能生成具有高度几何真实性、光照真实性和逼真度的模拟视频。