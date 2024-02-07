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AI的黑暗面 OnlyFake提供15美元AI工具包制作假证件

2024-02-07 11:14 · 稿源：站长之家

要点:

  • OnlyFake平台以15美元提供AI工具包，制作逼真的假身份证件，用于加密货币盗窃。

  • 这些伪造身份文件成功绕过了主要加密货币交易所的KYC验证，引起网络安全社区警惕。

  • 专家担心这种技术可能被用于洗钱和金融欺诈，强调了加强网络安全措施的紧迫性。

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:近期，网络犯罪分子正在利用OnlyFake平台制作逼真的假身份证件，用于加密货币盗窃引发热议。

这些伪造文件成功绕过了加密货币交易所的KYC验证，引发了网络安全社区的警惕。专家表示担忧，认为这种技术可能被用于洗钱和金融欺诈，因此加强网络安全措施势在必行。

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OnlyFake平台以15美元的价格提供了这一工具包，使恶意行为者可以轻松地建立虚拟身份并通过各种加密货币服务的认证程序。一些专家指出，这种技术解决方案使不法分子能够伪造“可信”文件，然后在各种加密货币平台上轻松进行授权和身份识别。

令人震惊的是，这些欺诈文件已经成功通过了主要加密货币交易所的验证，包括Binance、Kraken、Bybit、Huobi、Coinbase和OKX。与此同时，仅以15美元的成本提供此类服务引发了人们对在线安全潜在风险的严重担忧。

随着人工智能驱动的欺骗带来的影响，我们必须保持警惕，因为这些假身份证轻松地通过了严格的安全检查，清楚地提醒我们在不断发展的网络战争中加强网络安全措施的迫切性。

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