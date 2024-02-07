AI工具哪家强？ChatGPT位居榜首，每月用户数超过Netflix

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:ChatGPT在2023年成为家喻户晓的名字，而根据一项新的FlexOS研究，它在初期炒作之后是否保持了势头的问题得到了肯定的回答。在这项研究中，ChatGPT以每月16.7亿的用户数继续稳居榜首，超过了Netflix、Pinterest、Microsoft等大公司。

2024年顶级AI工具用户数排名:

尽管ChatGPT在通用聊天机器人领域占据着76%的市场份额，其他具有更为定向功能的工具也逐渐崭露头角。在排名前十的AI工具中，Grammarly AI以3000万用户排名第三，帮助用户提升写作和语法水平。此外，Character.AI、Brainly等工具也在社交和教育领域取得了显著的用户数。

在这些工具中，Character.AI以其提供数字人格创建和与之交流的方式跻身第四位。每月有超过1800万人访问Character.AI，并平均每天花费两个小时进行交流，无论是出于娱乐目的还是更实际的用途，比如学习语言或面试准备。

教育领域也在AI的推动下发生了变革，排名第六的工具Brainly允许学生拍照上传作业并获得“专业验证的支持”。Brainly的使用显示出一代人正在逐渐将AI作为日常生活的自然组成部分，这将对未来的工作方式产生巨大影响。在教育领域中，排名较前的工具还包括CourseHero（辅导）、TurnItIn(AI检测)和ELSA(英语教练)。

然而，与这些工具相比，ChatGPT的用户规模可谓是巨大的。OpenAI的聊天机器人吸引了超过16.7亿用户，占据了研究中考虑的工具用户总数（30亿）的一半以上。这超过Netflix(15亿)、Pinterest(11亿)、微软(10亿)、Twitch(10亿)和纽约时报（6.09亿）的用户数。值得注意的是，纽约时报因为版权问题已经阻止了ChatGPT使用其文章，并对OpenAI提起了侵权诉讼。

即使在同类产品中，ChatGPT 也是迄今为止最受欢迎的，在该类别中拥有76% 的用户，其次是 Bing （16%）、Bard (7%) 和 Claude (1%)。。其他流行的通用聊天机器人包括Microsoft的Bing、Claude、Anthropic等。总体而言，通用聊天机器人在生成式AI使用中占据了66%的份额，而写作和编辑AI工具则位列第二，占比为9%。

然而，这些大型科技公司在生成式AI行业的垄断地位引起了联邦贸易委员会（FTC）的警觉。在2024年1月，FTC要求最大的公司提交文件，详细说明它们在AI方面的合作伙伴关系和投资，以“建立对这些关系及其对竞争格局的影响更好的内部了解”。拜登政府还援引了国防生产法，强制要求AI公司向政府报告重大新的AI项目。

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