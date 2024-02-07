小米14 Ultra国际版即将登场！小米官网开启倒计时

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:小米官方近日宣布，备受瞩目的小米14系列手机将于2月25日在海外市场正式亮相。此次发布不仅涵盖小米14和小米14Pro，更有备受期待的小米14Ultra。

小米官网已提前预热，小米14Ultra国际版即将登场。这款新机的设计细节和配置信息也逐渐浮出水面。据悉，小米14Ultra将采用2K居中单孔等深四曲屏，分辨率高达2K，为用户带来卓越的视觉体验。

在摄影方面，小米14Ultra将搭载圆形四摄模组，主摄更是采用了索尼LYT900传感器，这是索尼目前最强悍的手机传感器之一。LYT900具备1英寸大底，专为高画质拍摄而设计，能在低功耗下实现高动态范围。此外，小米14Ultra还支持f/1.63-f/4.0可变光圈，成为LYT900机型中唯一支持可变光圈的影像旗舰，预计将在拍摄效果上达到新的高度。

小米14Ultra还将继续与徕卡合作，四摄将升级到徕卡SUMMILUX，为用户带来更加卓越的拍摄体验。小米集团副总裁卢伟冰强调，小米14Ultra的影像实力将是行业中的佼佼者。

目前，小米官网已开启倒计时，预示着小米14Ultra国际版的到来。随着发布日期的临近，关于这款新机的更多信息也将陆续揭晓。

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