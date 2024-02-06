腾讯视频生成模型DynamiCrafter发布高分辨率模型文件 比SVD动态幅度更大

Motion-I2V是一种新型的视频生成模型，可以像Runway的运动笔刷一样控制视频生成。它能够从一张静态图片生成连贯且可控制的视频，效果惊人!这个技术还能对生成视频进行运动控制，例如可以生成一辆车在道路上行驶的视频还能控制车辆的行驶方向和速度等细节。这个技术还能够做到从一个视频转换到另一个视频不需要额外的训练数据，这是通过在第二步骤中引入的一种新技术