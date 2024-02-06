腾讯视频生成模型DynamiCrafter发布高分辨率模型文件 比SVD动态幅度更大

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:腾讯最新发布了视频生成模型DynamiCrafter的高分辨率模型文件。根据他们自己的测试结果显示，这一版本的模型比SVD的动态幅度要大一些，同时在稳定性方面也表现不错。这一消息对于视频生成技术的发展具有重要意义。
项目页:https://top.aibase.com/tool/dynamicrafter
试玩地址:https://huggingface.co/spaces/Doubiiu/DynamiCrafter
DynamiCrafter是一款能够利用预先训练的视频扩散先验，根据文本提示对开放域静止图像进行动画处理的工具。通过这个工具，用户可以将静态图像转换为动态的视频，从而赋予图片更多生动性和趣味性。
产品功能:
动画生成:DynamiCrafter能够根据用户提供的文本提示，将静态的开放域图像转换为生动的动画。无论是熊快乐地弹吉他，还是走在街上的男孩，都可以通过简单的描述转化为动态影像。
高分辨率支持:最新的更新推出了高分辨率模型，支持生成576x1024和320x512分辨率的视频，让用户可以获得更清晰、更细腻的动画效果。
多种应用场景:除了将图像转换为动画外，DynamiCrafter还支持多种应用场景，包括讲故事视频生成、循环视频生成以及生成帧插值等，为用户提供了更多的创作可能性。
便捷的推理流程:用户可以通过命令行或者本地Gradio演示来进行推理操作，操作简单便捷，无需复杂的设置即可快速生成动画。
研究用途:该工具开发初衷是用于研究目的，可供个人、研究或非商业用途使用，为学术研究提供了一定的便利性和支持。
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