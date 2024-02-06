首页 > 业界 > 关键词  > DynamiCrafter最新资讯  > 正文

腾讯视频生成模型DynamiCrafter发布高分辨率模型文件 比SVD动态幅度更大

2024-02-06 16:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:腾讯最新发布了视频生成模型DynamiCrafter的高分辨率模型文件。根据他们自己的测试结果显示，这一版本的模型比SVD的动态幅度要大一些，同时在稳定性方面也表现不错。这一消息对于视频生成技术的发展具有重要意义。

image.png

项目页:https://top.aibase.com/tool/dynamicrafter

试玩地址:https://huggingface.co/spaces/Doubiiu/DynamiCrafter

DynamiCrafter是一款能够利用预先训练的视频扩散先验，根据文本提示对开放域静止图像进行动画处理的工具。通过这个工具，用户可以将静态图像转换为动态的视频，从而赋予图片更多生动性和趣味性。

产品功能:

  • 动画生成:DynamiCrafter能够根据用户提供的文本提示，将静态的开放域图像转换为生动的动画。无论是熊快乐地弹吉他，还是走在街上的男孩，都可以通过简单的描述转化为动态影像。

  • 高分辨率支持:最新的更新推出了高分辨率模型，支持生成576x1024和320x512分辨率的视频，让用户可以获得更清晰、更细腻的动画效果。

  • 多种应用场景:除了将图像转换为动画外，DynamiCrafter还支持多种应用场景，包括讲故事视频生成、循环视频生成以及生成帧插值等，为用户提供了更多的创作可能性。

  • 便捷的推理流程:用户可以通过命令行或者本地Gradio演示来进行推理操作，操作简单便捷，无需复杂的设置即可快速生成动画。

  • 研究用途:该工具开发初衷是用于研究目的，可供个人、研究或非商业用途使用，为学术研究提供了一定的便利性和支持。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Phew AI Tab:最佳AI Tab扩展程序

    Phew AI Tab是一款基于AI的浏览器插件，能够智能地管理和组织标签，以垂直方式呈现在侧边栏，提供直观的浏览和管理体验。它不断学习您的标签组织习惯，充当您的专业标签助手。通过Phew AI Tab，您可以轻松摆脱混乱的标签，提升浏览体验。除此之外，它还提供了多窗口处理、标签挂起、云同步浏览等功能。Phew AI Tab是您管理Chrome标签的终极解决方案。

    AI 标签管理 浏览器插件

  • WildcardParking.com:享受无忧停车，完全控制DNS，每个域名免费SSL。

    WildcardParking.com是一个完整的域名停放系统，提供多种功能和工具，包括无限着陆页、自定义DNS记录、免费SSL证书等。它适用于初级域名投资者、专业域名投资者和域名注册商。不同套餐有不同的功能和定价，您可以选择适合自己的套餐。使用WildcardParking.com，您可以轻松地管理和停放您的域名，并提高转化率和收入。

    域名停放 DNS控制 广告网络

  • EasyReview:AI分析、管理和回应Google评论

    EasyReview利用AI技术分析、管理和回应Google评论，帮助企业获得洞察并生成智能建议。通过情感分析、评论汇总、AI洞察等功能，深入了解客户需求，优化客户体验。根据不同规模的企业需求，提供灵活的定价方案。

    AI评论分析 情感分析 评论管理

  • Paka AI: | 打造您的电话系统，使用定制的AI电话机器人

    Paka AI是一个语音AI电话机器人，可以接听客户电话，提供信息并将电话转接到正确的部门。我们的机器人根据您的具体数据进行训练，以为客户提供最佳体验。立即开始，看看Paka AI如何改变您的电话系统！

    电话系统 语音AI 电话机器人

  • Modelit:个人AI工作助手

    Modelit是一款个人AI工作助手，提供聊天、搜索和共同编写功能。它能连接你的PDF、URL、Google Drive、Notion等应用，帮助你提高工作效率。

    人工智能 协作 搜索

  • OSO:一个新的使用互联网的方式

    OSO是一款功能强大的搜索引擎，采用实时人工智能搜索技术，提供综合答案和最新信息。OSO还配备了聊天和新闻功能，让用户能够更轻松地与互联网进行互动。与其他搜索引擎相比，OSO的数据更新更及时，内容更加开放、中立。OSO能够帮助用户快速获取准确的信息，节省时间，并提供全新的交互体验。

    AI搜索 聊天功能 新闻互动

  • AutoLink AI:优化内部链接的AI助手

    AutoLink AI是一款能够分析内容并提供优化的内部链接建议的AI助手。它可以帮助您改善网站架构和搜索流量，省去手动工作的繁琐。未来的上下文内部链接的解决方案。

    内部链接 AI助手 网站架构

  • Contextify AI:改变您与网页内容互动的方式

    Contextify是一款可以轻松选择任何网页上的文本片段并让自定义提示按钮发挥其作用的插件。无论您想要翻译、摘要、改写、头脑风暴还是执行其他任何操作，Contextify都会根据您的具体提示来定制响应。

    翻译 摘要 改写

  • AiGlamorous: - 快速生成专业头像和肖像照片

    AiGlamorous是一个基于人工智能的图像生成工具，可以快速生成专业头像、商务肖像照片等。它利用先进的人脸识别和图像修饰技术，提供无需摄影师即可生成完美照片的便利。用户只需上传一张照片，AiGlamorous就能自动处理并生成高质量的图像。该工具适用于个人形象展示、社交媒体头像、企业品牌形象等多种场景。

    头像照片 肖像照片 人工智能图像生成

  • Kvery.io:AI驱动的SQL编辑器

    Kvery是一款AI驱动的SQL编辑器，可以自动生成SQL代码、执行查询并生成图表，提高工作效率。它具有简洁易用的界面，支持多种功能，适用于各种数据库管理需求。Kvery有免费和付费版，价格灵活。无论是初创企业还是大型企业，Kvery都能满足你的需求。

    SQL编辑器 数据库管理 数据分析

  • Qaff.AI:创建您的市场营销策略，分钟级定制

    Qaff.ai是一个基于Next.js 13开发的开源应用程序，集成了新的路由器、服务器组件和Next.js 13的一切新功能。它提供了一种简单、快捷、定制化的方式来创建和管理市场营销策略。通过Qaff.ai，您可以轻松设置和优先处理营销目标，深入了解目标受众并进行实时市场洞察和竞争对手分析，通过全面的SWOT分析强化您的策略，定义品牌定位，以直观的营销日历保持任务进度，实现您的业务增长。

    市场营销 策略 SWOT分析

  • adversea.com:全面背景调查及风险筛查工具

    adversea是一个全面背景调查及风险筛查工具，帮助用户对实体进行背景调查和风险筛查。它通过对媒体报道、法院判决、行政处罚等公开数据的筛查和分析，帮助用户了解实体的信用、声誉和风险情况。

    背景调查 风险筛查 企业合作伙伴

  • Spotely:革新引流，转化视频为社交媒体帖子

    Spotely是一款革命性的社交卖点和品牌扩大平台，利用人工智能将您的内容转化为针对社交媒体的精准帖子，助力您的能见度，使入站引流增加三倍。通过Spotely的AI技术，将品牌和员工的声音融入到社交媒体中，生成与目标受众共鸣的精准社交媒体内容。Spotely不仅能让您全面掌控社交媒体渠道，还能保证您永远不会缺少社交媒体帖子。现在就尝试Spotely吧，已有50多家企业成功增加与受众的互动。

    社交媒体 引流 品牌扩大

  • Jonbonae.com:AI支持邮件的自动化工具

    Jonbonae是一款基于人工智能的电子邮件支持工具，能够更快、更准确地回复客户邮件。它可以无缝集成到邮件互动的各个阶段，提升代理人和客户的体验。您可以自定义代理人的回复方式，并完全掌控邮件的设计。Jonbonae符合所有主要的数据隐私法规，通过端到端加密和数据保留指南来确保安全的邮件发送和传递。

    AI支持 电子邮件 自动化

  • Feed:AI驱动的反馈收集工具

    FeedAIback是一款通过智能AI对话形式收集反馈的平台。它使用先进的AI算法与用户进行对话，收集更加深入和有价值的数据。它不仅仅是一个反馈表单，更像是一个额外的团队成员，可以全天候为您收集有价值的洞察。您可以将FeedAIback视为可以与您的客户进行交流的智能对话调研工具。

    反馈 AI 数据收集

  • IQly.ai:最强大的无代码平台

    IQly.ai是一款无代码平台，提供真实模拟面试、AI驱动的简历构建和资源库等职业工具。通过实践场景和专家反馈，帮助用户提升面试技巧，打造职业故事，并提供行业洞察和策略性建议。IQly.ai旨在通过个性化的职业工具改变求职方式。

    求职 面试 简历

  • IconKit:AI图标生成器 |

    IconKit是一个AI图标生成器，能够在几秒钟内为您的项目、商业应用程序或Discord服务器创建出AI生成的图标。它提供了用户友好的界面，可以轻松生成定制的图标，您可以根据需要微调颜色和样式。IconKit的图标生成速度非常快，满足您快速完成图标设计的需求。IconKit提供了终身使用的积分，可以用于生成图标或运行转换操作。生成的图标是您的，可以用于商业用途，没有任何限制。

    AI图标生成器 设计工具

  • Trend AI Tools:最佳AI聚合网站

    Trend AI Tools是最佳的AI聚合网站，每天更新。它提供了各种类别的AI工具，包括SEO、视频编辑、编程、提示等。用户可以根据分类选择所需的工具，以提高工作效率。

    AI工具 SEO 视频编辑

  • RDMC | AI Digital Marketing Agency:你自己的AI数字营销代理

    RDMC AI是你自己的AI数字营销代理，旨在帮助初创企业和中小型企业最大化在线存在，无需耗尽预算。通过整合AI技术，RDMC AI提供内容创作、广告策划等一系列数字营销工具，助力你的数字营销策略。

    AI 数字营销 内容创作

  • Chandler:你的个人AI助手

    Chandler是一款基于ChatGPT的Chrome插件，它是你的个人AI助手，能够回答你任何问题，提供类似使用ChatGPT的体验。它还支持图像生成和数据分析功能，增强了其功能性。Chandler可以根据用户需求生成图像，还可以基于用户提供的文件进行数据分析。

    AI助手 问题回答 图像生成

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM