可口可乐旗下体育饮料品牌BodyArmor在碗广告中使用AI生成的图像

**划重点:** - 🤖 **AI生成视觉:** 可口可乐旗下体育饮料品牌BodyArmor在其区域性超级碗广告系列“Field of Fake”中使用了AI生成的图像。 - 🚫 **文化评论:** 该广告以负面的AI生成内容与真实画面形成对比，更注重对文化的评论，而非将生成式AI用于广告制作。 - 📺 **超级碗广告:** 这则30秒广告将在20个美国市场和加拿大的超级碗期间播出，同时在Univision的活动报道中推出西班牙语版本。

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:可口可乐旗下体育饮料品牌BodyArmor正在其区域性超级碗广告系列中采用人工智能生成的图像，广告名为"Field of Fake"。

该广告呈现了由AI生成的超现实体育亮点，伴随着机器音响。与竞争对手形成对比的是，BodyArmor强调其产品不含人工甜味剂、调味剂或色素。

这个广告通过将AI生成内容与真实画面进行对比，更多地强调了对文化的评论，而不仅仅是将生成式AI用于广告制作。这种对比营造了一种负面形象，使BodyArmor在市场上凸显出其天然、无添加的特点。

"Field of Fake"广告将在20个美国市场和加拿大超级碗期间播出，同时在Univision的活动报道中推出西班牙语版本。通过在这一重大体育赛事中的露出，BodyArmor有望通过AI生成的独特广告吸引更多消费者的关注。

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