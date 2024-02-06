西门子引入生成式人工智能功能升级预测性维护服务

**划重点:** - 🔄 **升级预测性维护:** 西门子在其Senseye预测性维护服务中引入生成式人工智能（AI）功能，通过对话用户界面使预测性维护更具对话性，实现向规定性维护的过渡。 - 💬 **对话式界面:** 新的生成式AI功能通过对话界面引入对话元素，使预测性维护更加直观和高效，用户可以通过与AI和维护专家的交互对机器和系统进行更深入的了解。 - 🚀 **业务价值:** 西门子表示，这一新功能将通过机器学习、生成式AI和人类见解的结合，提高Senseye预测性维护服务的水平，使其更具对话性和直观性，从而帮助客户优化资源、提高生产力，应对技能短缺，支持数字化转型。

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:西门子已在其Senseye预测性维护服务中引入生成式人工智能（AI）功能，旨在通过对话用户界面使预测性维护更具对话性，实现向规定性维护的过渡。

这一新的生成式AI功能旨在为预测性维护引入对话元素，使其更加直观和高效。Senseye预测性维护已经利用AI和机器学习自动生成机器和维护工人行为模型，将用户的关注和专业知识引导到最需要的地方。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

通过机器学习算法分析机器和维护数据，该平台在静态、独立的案例中向用户呈现通知。新的生成式AI功能使用户能够通过用户、AI和维护专家之间的对话，引入来自其他机器和系统的知识。这种互动式对话将简化决策过程，使其更快速和高效。

西门子数字工业业务的首席数据和分析官Margherita Adragna表示:“通过利用机器学习、生成式AI和人类见解的力量，我们将Senseye预测性维护服务推向新的高度。新功能使预测性维护更富对话性和直观性，帮助我们的客户优化维护流程，提高生产效率并优化资源。这标志着应对技能短缺，支持客户数字化转型的重要里程碑。”

西门子将引入生成式AI描述为从预测性维护过渡到规定性维护的一种可能性。在应用中，生成式AI可以扫描和分组多种语言的案例，并寻找类似的过去案例及其解决方案，为当前问题提供背景。

此外，生成式AI还能处理来自不同维护软件的数据。为确保安全，信息将在私有云环境中处理，并受到外部访问的保护。此外，数据不会用于训练任何外部生成式AI。

西门子指出，生成式AI并不需要高质量的数据就能将其转化为可行的见解。生成式AI也会考虑简洁的维护协议和先前案例的说明，以帮助提高内部客户知识。

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