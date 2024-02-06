AI视野：天工2.0 MoE大模型发布；智谱 AI 推出激励计划；moonshot正式开放API申请；抖音掀起龙年AI写真热

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📰🤖📢AI新鲜事
智谱AI推出智能体创作者激励计划 最高50万元tokens支持额度
【AiBase提要】
🚀 强化人工智能生态
🎨 个性化智能体定制能力上线
💰 创作者激励计划，支持额度50万元tokens
Kimi Chat背后模型月之暗面moonshot正式开放API申请
【AiBase提要:】
⭐ Moonshot大模型开放API申请
⭐ 月之暗面与OpenAI API兼容
⭐ Moonshot模型定价0.06元，赠送15元Token
申请地址:https://top.aibase.com/tool/moonshot-aikaifangpingtai
抖音联手KOL掀起龙年AI写真热 全网都在晒龙年芭莎AI大片
【AiBase提要:】
⭐️抖音与《时尚芭莎》合作，联手KOL打造龙年AI写真
⭐️龙年芭莎AI大片播放量达千万级，引发热议
⭐️各类产品利用AI与龙年交汇，展现独特“神通”
俄罗斯小哥ChatGPT找女友:聊了5239个女生，现在订婚了
【AiBase提要:】
⭐ 俄罗斯小哥Aleksandr 通过AI找到了未婚妻，引发关注
⭐ 为帮他找女友，ChatGPT聊了5239个女生
⭐ AI持续改进约会和DM游戏能力
B站UP主录制渣女AI视频播放量超两百万
【AiBase提要:】
⭐ 视频引爆关注，播放超200万，点赞破10万
⭐ AI助手“海螺问问”功能多样，声音克隆受欢迎
⭐ AI技术逐渐普及，2024或成AI应用“爆发元年”
AI视频模拟毒蘑菇致幻视觉 B站播放超150万
【AiBase提要:】
⭐️ UP主巧妙运用AI工具制作视频
⭐️ 视频模拟食用毒蘑菇致幻效果
⭐️ 视频在B站播放量超过150万
详情:https://www.chinaz.com/2024/0206/1595977.shtml
Roblox启用AI实时聊天翻译，打破语言障碍
【AiBase提要:】
⭐ 推动全球沟通与包容
⭐16种语言覆盖，创造地域性体验
⭐ 实时文本翻译，全球用户沟通便利
Bumble推出新AI工具可识别并阻止诈骗帐户、虚假个人资料
【AiBase提要:】
⭐ DeceptionDetector可识别垃圾邮件、诈骗
⭐ 自动阻止95%垃圾邮件或诈骗账户
⭐45%减少垃圾邮件、诈骗和虚假账户
🤖📱💼AI应用
昆仑万维发布「天工2.0」MoE大模型 新增多款 AI Agent
【AiBase提要:】
⭐️ MoE大语言模型「天工2.0」发布
⭐️ 新版「天工 AI智能助手」APP推出
⭐️ 新增多款 AI Agent功能
字节发布视频控制方式Boximator 比Runway运动笔刷更精确
【AiBase提要:】
⭐️控制方式允许用户选择物体运动路径
⭐️采用硬性和软性约束两种约束机制
⭐️训练过程中冻结原始权重，只训练控制模块
3D模型生成工具Meshy-2发布，质量大幅提升
【AiBase提要:】
⭐️ 模型质量显著增强
⭐️ 引入更多艺术风格和纹理细节
⭐️ 简单方便的网格设置
图像转音乐工具Image to Music V2一键搞定短视频BGM
【AiBase提要:】
⭐ 通过图像提取提示词生成配乐
⭐ 创新方法为内容创作者提供更多灵感
⭐ 为用户快速找到合适音乐配合
宜家AI家居设计和购物助手在OpenAI GPT商店上架
【AiBase提要:】
🛋️ IKEA AI助手为用户提供个性化家居设计和购物建议。
🌍 用户可以从全球社区获取设计灵感和家居改造故事。
🚀 IKEA计划在更多市场推广AI助手，提供北欧设计灵感。
Comfyspace插件更新 新增模型管理功能
【AiBase提要:】
⭐ 新增模型管理功能
⭐ 点击模型按钮查看已有文件
⭐ 可将图库图像设置为封面
淘宝卖家利器!ProductScope AI几秒钟就能创建惊艳的产品海报
【AiBase提要:】
⭐️ 无需专业摄影师，AI技术转化产品照片
⭐️ 简单操作省时省钱
⭐️ 与其他AI工具协同使用，提高编辑效果
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