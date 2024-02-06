苹果Vision Pro将于4月在中国上市 首批货源紧张

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:据供应链消息人士透露，苹果公司将于今年4月份在中国大陆地区正式发售其首款VR头显产品Vision Pro。消息人士称，工信部注册流程已接近完成，首批在华销售货源可能会比较紧张。

苹果CEO库克在2月2日访问纽约第五大道Apple Store时，曾被问及Vision Pro在中国上市的具体时间。库克当时并未给出确切日期，但他表示:“很快了。”

据悉，Vision Pro是苹果公司进军虚拟现实领域的最新力作。该头显搭载了苹果自研的M2芯片和R1显示芯片，拥有超高的显示分辨率和流畅的交互体验。此外，Vision Pro还配备了多个摄像头和传感器，能够捕捉用户的眼球和手部动作，提供更加沉浸式的VR体验。

苹果公司对中国市场一直非常重视。早在2022年，苹果就曾在中国设立VR/AR研发中心，以加快相关产品的开发和落地。此次Vision Pro的中国上市，也体现了苹果对中国市场的信心。

业内人士预测，Vision Pro的上市将对中国VR市场产生重大影响。一方面，Vision Pro的到来将为中国消费者提供更多选择，推动VR市场竞争加剧;另一方面，Vision Pro也将带动相关产业链的发展，促进VR技术在中国的普及。

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