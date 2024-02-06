首页 > 业界 > 关键词  > 宜家最新资讯  > 正文

宜家AI家居设计和购物助手在 OpenAI GPT 商店上架

2024-02-06 14:19 · 稿源：站长之家

划重点:

🛋️ 个性化设计: IKEA AI助手是在GPT Store上推出的首个交互式体验，通过结合GPT技术，为用户提供基于房间尺寸、个人风格、可持续性偏好、预算和功能需求等因素的定制家居设计和购物建议。

🌍 全球社区分享: 助手不仅展示IKEA庞大的产品目录，还允许用户从全球社区的设计灵感和真实家居改造故事中获取启发，同时获得家居专家的建议。

🚀 市场扩展: 目前，IKEA AI助手仅在美国市场向GPT Plus用户开放，而IKEA计划在今年将其推向更多ChatGPT可用的市场，向更多用户提供北欧设计灵感和推荐。

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:家居巨头IKEA推出了全新的IKEA AI助手，这是一款由人工智能驱动的家居设计、灵感和购物工具，已经在OpenAI GPT Store上提供。

这一举措标志着在规划服务方面迈出的重要一步，通过提供一种工具，根据房间尺寸、个人风格、可持续性偏好、预算、功能需求等因素，为用户提供个性化的家具和装饰建议，从而实现规划服务的大众化，为更多人创造更好的生活。

image.png

IKEA AI助手是GPT Store中首次推出的互动体验。使用IKEA AI助手，用户可以:

  • 利用GPT表达他们特定的家居设计需求，并获得定制的建议。例如，“为我展示一个利用可持续材料打造的小公寓舒适客厅布局。”
  • 浏览IKEA庞大的产品目录，其中包含成千上万种产品，从极简设计到艺术收藏，同时查看它们在不同地点的供应情况。
  • 从IKEA全球社区中获取设计灵感、真实的家居改造故事，以及来自家居专家的建议。

Francesco Marzoni，首席数据与分析官（CDAO）解释说:“我们采取务实、执行的方法，通过实践学习，充分利用我们早期建立的负责任AI框架。我们启动了一个广泛的合作伙伴生态系统，以实现多个实验，以便我们可以参与AI的发展，同时塑造公司战略。”

目前，IKEA AI助手仅在美国市场对GPT Plus用户开放。IKEA计划在今年将其推向更多ChatGPT可用的市场，将其北欧设计灵感和推荐带给更多用户。

IKEA Retail（Ingka Group）全球首席数字官(CDO)Parag Parekh补充道:“GPT Store上的新IKEA AI助手是一个持续的计划，是一个旨在丰富零售体验、探索与顾客和同事互动的其他途径的旅程，他们帮助我们改进和进一步发展。”

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AIStartupInsights:AI驱动的增长策略和市场分析平台

    AIStartupInsights是一个AI驱动的平台,为创业公司提供定制的市场分析、竞争优势和增长规划建议。它可以快速分析创业点子,进行全面的市场研究,并提供个性化的增长策略,以帮助创业公司取得成功。

    AI 创业 增长

  • ResumeBoostAI:AI简历和求职文书生成

    ResumeBoostAI是一个AI简历和求职文书生成工具。用户可以使用其 resume builder 快速生成个性化简历,或使用 cover letter、bullet points、common job answers等功能自动生成求职文书。该工具使用AI技术,根据用户提供的个人信息智能生成简历内容,节省用户大量撰写时间,提升简历质量。适合正在找工作的求职者使用。

    人工智能 简历 求职

  • EvalPro:员工评价和反馈管理系统

    EvalPro是一个员工绩效评价和反馈管理SaaS平台。它利用AI技术自动分析反馈内容,生成员工关键绩效指标、汇总报告等,帮助HR实现员工绩效的精准评估和跟踪,节省反馈工作量,提升员工绩效。主要功能包括自动KPI提取、反馈汇总、绩效排名等,适合需要实现员工绩效管理的企业使用。

    人力资源 员工反馈 绩效考核

  • Syncly:客户反馈分析工具

    Syncly是一款客户反馈分析SaaS平台。它可以收集各渠道的客户反馈,利用AI技术自动分类和情感分析,帮助公司发现客户痛点,提升客户满意度。主要功能有动态情感分析、自动分类、重点反馈识别、报告生成等。适用于希望提高客户满意度、降低流失率的公司。

    客户反馈 情感分析 用户体验

  • Image to Music V2:通过图像生成独特音乐

    该应用通过先进的机器学习算法，将用户上传的图像转换为相应的音乐作品。适用于艺术家、创作者和音乐爱好者，为他们提供全新的创作工具。

    音乐生成 图像转音乐 创作工具

  • Roblox Chat Translator:实时AI聊天翻译，消除语言障碍，让Roblox用户跨语言交流。

    Roblox Chat Translator通过定制的多语言模型实现实时聊天翻译，使不同语言的用户可以在Roblox的沉浸式3D体验中无缝交流。该模型支持16种语言之间的直接翻译，为人们在全球范围内消除语言障碍，提供了一个低延迟的翻译服务。Roblox拥有超过7千万日活跃用户，通过这个平台，用户可以24小时使用他们的母语进行沟通和创作。Roblox Chat Translator的目标是连接来自世界各地的人们，通过消除语言障碍，实现十亿人的联接。

    实时翻译 AI聊天 多语言支持

  • Meshy-2:Text to 3D的巨大飞跃，优化的Web应用，欢迎共享和学习。

    Meshy-2是我们3D生成AI产品系列的最新成员，距离Meshy-1发布已经过去三个月。这个版本在Text to 3D领域有着巨大的飞跃，为3D对象提供更好结构的网格和丰富的几何细节。在Meshy-2中，Text to 3D提供了四种风格选择：真实、卡通、低多边形和Voxel，以满足各种艺术偏好并激发新的创意方向。我们提高了生成速度，不影响质量，预览时间约为25秒，精细结果在5分钟内完成。此外，Meshy-2引入了用户友好的网格编辑器，具有多边形数量控制和四边形网格转换系统，以提供更多3D项目中的控制和灵活性。Text to Texture功能经过优化，以更清晰的效果呈现纹理，速度提高一倍。Image to 3D的增强功能在2分钟内生成更高质量的结果。我们正在将重心从Discord转移到Web应用，鼓励用户在Web应用社区中分享AI生成的3D艺术。

    3D生成AI Text to 3D Web应用

  • PokéLLMon:人类水平智能代理，与大型语言模型进行 Pokémon 战斗

    POKÉLLMON是首个在战术战斗游戏中实现人类水平性能的LLM体现代理。它融合了三种关键策略：1）基于上下文的强化学习，即时利用从战斗中提取的文本描述反馈，迭代地优化其生成策略；2）知识增强生成，利用外部知识对抗幻觉，使代理能够及时和正确地行动；3）具有自一致性的动作生成，以减轻当代理面对强大对手并希望避免战斗时的惊慌切换现象。与人类玩家在线对战展示了POKÉLLMON的人类级别战斗性能和策略，在梯队比赛中取得49%的胜率，在邀请赛中取得56%的胜率。此外，我们揭示了其对人类玩家的消耗战略和欺骗技巧的脆弱性。

    智能代理 战术游戏 人工智能

  • Moonshot AI开放平台:全球首个20万汉字智能助手

    Kimi chat 背后的模型，Moonshot AI 模型正式开放了 API 申请。开放 API 申请，兼容 OpenAI API，最高模型上下文为 128K。价格为 0.06 元，新用户享 15 元 Token 额度，可以很方便的迁移。

    大模型 智能助手 长文本

  • Qwen1.5: - 开源的基础和聊天模型，支持多种规模，优化开发者体验。

    Qwen1.5是Qwen系列的下一个版本，提供了基础和聊天模型的开源版本，覆盖了0.5B到72B的多个规模。支持多语言，长上下文，对齐人类偏好，并在基本能力、聊天性能、多语言理解等方面取得显著进展。

    开源 多语言 长上下文

  • DynamiCrafter:基于视频扩散先验为开放域图像添加动画的工具

    DynamiCrafter是一款由Jinbo Xing、Menghan Xia等人开发的图像动画工具。通过利用预训练的视频扩散先验，DynamiCrafter可以基于文本提示为开放域的静止图像添加动画效果。该工具支持高分辨率模型，提供更好的动态效果、更高的分辨率和更强的一致性。DynamiCrafter主要用于故事视频生成、循环视频生成和生成帧插值等场景。

    图像动画 视频扩散 高分辨率模型

  • Boximator:生成丰富可控运动的视频合成工具

    Boximator是一款由Jiawei Wang、Yuchen Zhang等人开发的智能视频合成工具。它利用先进的深度学习技术，通过添加文本提示和额外的盒子约束，生成丰富且可控制的视频运动。用户可以通过示例或自定义文本来创造独特的视频场景。Boximator与其他方法相比，使用了来自文本提示的附加盒子约束，提供更灵活的运动控制。

    视频合成 深度学习 运动生成

  • ai-o: Chat with AI side-by-side, GPT-4 Turbo:Chat with AI边写作、边聊天、边浏览网页，GPT-4 Turbo AI助手

    ai-o是一款全能AI助手，搭载了最先进的AI模型，如GPT-4 Turbo和Vision，可以帮助您进行问答、写作、翻译等任务。它可以与您同时浏览网页，并随时提供辅助。功能包括：聊天与AI，导入历史聊天记录，创建自定义提示，运行多个提示，语音输入和文本转语音。

    AI助手 辅助写作 语音输入

  • Botcast AI:增强播客互动，洞察收益机会

    Botcast AI是一款强大的播客-to-聊天机器人AI软件，可以增强听众参与度，洞察听众兴趣，并解锁新的变现机会。它与主流托管服务和目录兼容，提供与听众的互动问答，自动生成节目摘要和引用，以及提供广告个性化定制和分析功能。

    播客 互动 变现

  • Imaginario.ai:AI超级增强视频库

    Imaginario.ai是一款使用人工智能技术的视频库工具，可帮助您搜索视频内容、创建剪辑、自动生成字幕等。它可以自动定位视频中的动作并创建精彩剪辑，还可以理解视频的内容，包括对话、人物、动作、声音、主题和情感等。Imaginario.ai可以提高工作效率，节省剪辑和编辑的时间，适用于市场营销人员、内容创作者和开发者。定价方案请参考官网。

    人工智能 视频库 剪辑工具

  • Plotdot:AI助力剧本创作，从创意到成品，缩短创作周期。

    Plotdot 是一款先进的生成式AI剧本创作助手，专为塑造引人入胜的剧本、吸引人物和强大情节而设计。无论您面临何种创意难题，Plotdot 都是您的创意伙伴，引导您从创意构思到完整剧本的每个步骤。其专业特性和创新性使其成为电影行业中填补人才和专业知识空缺的催化剂，提供创意扩展，确保脚本质量和多样性不受人力资源稀缺的影响。Plotdot 独一无二，是专为剧本创作而打造的生成式AI工具，使创作者能够生成符合电影行业细微差异的复杂情节、人物和场景。

    剧本创作 AI助手 电影创作

  • AIComicFactory:轻松创作漫画和图像小说，无需绘画技能。

    AI Comic Factory 是一个强大的数字漫画创作工具，无需绘画技能，通过AI助手和自然语言描述，轻松生成原创漫画。选择多种风格，灵活布局，添加引人入胜的文字说明，通过反复修改优化漫画。适用于有限绘画技能的用户，提供创作自由和创意发挥的空间。

    漫画创作 图像小说 AI助手

  • Bing GPT: - 使用新的Bing AI chat的Bing搜索引擎

    Bing GPT是一个Chrome插件，将您的搜索引擎切换到Bing，并提供一个Bing AI chat。这是一种在Chrome中使用新的Bing AI chat的简单方法。插件使Bing AI chat在Chrome浏览器中易于访问。它无需任何设置，您只需安装插件。单击插件图标将打开AI Chat。

    搜索引擎 人工智能 聊天

  • AI春联生成器: - 创意十足的春节对联，让AI拿捏你的心弦。

    AI春联生成器是一款由YunYouJun开发的智能春联生成器，旨在为用户提供个性化、创意十足的春节对联。利用先进的深度学习技术，用户可以根据输入和需求生成独特的春联对。支持多种对联样式选择，包括横批从右往左、上联在右下联在左等多种风格，实现更灵活的排版。用户还可以定制字体，使春联更具艺术感。通过配置DeepSeek开发平台的API Key，用户可以享受更强大的AI生成功能。提供多语言界面，方便全球用户使用。

    AI生成 深度学习 春联创作

  • HeyGen Streaming Avatar:利用 HeyGen 的 AI 视频创作和 ScriptGen AI 轻松生成脚本，提高工作效率。

    HeyGen Streaming Avatar是一款强大的AI视频创作工具，同时拥有ScriptGen AI功能，能够智能生成高质量视频脚本。通过HeyGen，您可以轻松自动化工作流程，与Zapier集成，实现与5000多个应用程序的连接，提高工作效率。使用ScriptGen AI，即使没有脚本，也能为广告、解释视频或社交媒体发布生成优质脚本。

    AI视频 ScriptGen AI 自动化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM