宜家AI家居设计和购物助手在 OpenAI GPT 商店上架

划重点: 🛋️ 个性化设计: IKEA AI助手是在GPT Store上推出的首个交互式体验，通过结合GPT技术，为用户提供基于房间尺寸、个人风格、可持续性偏好、预算和功能需求等因素的定制家居设计和购物建议。 🌍 全球社区分享: 助手不仅展示IKEA庞大的产品目录，还允许用户从全球社区的设计灵感和真实家居改造故事中获取启发，同时获得家居专家的建议。 🚀 市场扩展: 目前，IKEA AI助手仅在美国市场向GPT Plus用户开放，而IKEA计划在今年将其推向更多ChatGPT可用的市场，向更多用户提供北欧设计灵感和推荐。

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:家居巨头IKEA推出了全新的IKEA AI助手，这是一款由人工智能驱动的家居设计、灵感和购物工具，已经在OpenAI GPT Store上提供。

这一举措标志着在规划服务方面迈出的重要一步，通过提供一种工具，根据房间尺寸、个人风格、可持续性偏好、预算、功能需求等因素，为用户提供个性化的家具和装饰建议，从而实现规划服务的大众化，为更多人创造更好的生活。

IKEA AI助手是GPT Store中首次推出的互动体验。使用IKEA AI助手，用户可以:

利用GPT表达他们特定的家居设计需求，并获得定制的建议。例如，“为我展示一个利用可持续材料打造的小公寓舒适客厅布局。”

浏览IKEA庞大的产品目录，其中包含成千上万种产品，从极简设计到艺术收藏，同时查看它们在不同地点的供应情况。

从IKEA全球社区中获取设计灵感、真实的家居改造故事，以及来自家居专家的建议。

Francesco Marzoni，首席数据与分析官（CDAO）解释说:“我们采取务实、执行的方法，通过实践学习，充分利用我们早期建立的负责任AI框架。我们启动了一个广泛的合作伙伴生态系统，以实现多个实验，以便我们可以参与AI的发展，同时塑造公司战略。”

目前，IKEA AI助手仅在美国市场对GPT Plus用户开放。IKEA计划在今年将其推向更多ChatGPT可用的市场，将其北欧设计灵感和推荐带给更多用户。

IKEA Retail（Ingka Group）全球首席数字官(CDO)Parag Parekh补充道:“GPT Store上的新IKEA AI助手是一个持续的计划，是一个旨在丰富零售体验、探索与顾客和同事互动的其他途径的旅程，他们帮助我们改进和进一步发展。”

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