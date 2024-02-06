抖音联手KOL掀起龙年AI写真热 都在晒龙年芭莎AI大片

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:AI写真在新年再度崭露头角，此次与《时尚芭莎》合作的抖音联手“垫底辣孩”、“南翔不爱吃饭”、“Thurman猫一杯”等达人，共同打造了引人注目的龙年时尚大片，引发了一场全网AI写真热潮。

截至目前，相关话题#全网都在晒龙年芭莎AI大片#和#达人为抖音AI写真做模版#在抖音平台上的播放量均达到千万级。

与以往AI写真模版走红不同，此次抖音与《时尚芭莎》的合作更具创意，不仅抓住了年前的重要时机，还联动平台头部达人拍摄大片并分享幕后花絮。每位达人通过其独特的特点和人设，为龙年芭莎AI写真模版的热度推波助澜。

以“Thurman猫一杯”为例，评论区涌现出许多网友玩梗，将其形象幽默地换成了豚鼠。这种互动与整活成为专属于达人与粉丝群体之间的默契，也鼓励更多人尝试抖音AI写真。

在AI与龙年春节的交汇中，各类产品纷纷展现了独特的“神通”。除了抖音平台的AI写真外，由智谱AI大模型GLM支持的拜年模拟器“决战拜年之巅”也在国内引起了一阵病毒式传播。

此外，通义千问推出的应用“全民舞王”也在近期推出了各类新春视频模版，包括萌宠跳舞、新春拜年舞、红包祈福舞等。其中，萌宠跳舞尤其受到网友喜爱，成为C端热门，甚至有博主运用该模版制作文旅宣传片。这一系列创意和趣味性的AI写真玩法，为新年注入了更多活力和娱乐元素。

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