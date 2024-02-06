AI视频模拟毒蘑菇致幻视觉 B站播放超150万获赞超20万

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:最近，B站UP主“不自由摄影师winga”通过巧妙运用多种AI工具，创作了一支令人瞩目的AI视频，模拟了食用毒菇后可能产生的致幻视觉效果。

据数据显示，这段视频在B站上的播放量超过150万，获得超过20万的赞，一度登上B站全站排行榜第13名。

UP主选择以云南城市为实景背景，借助AI技术，呈现了一系列富有创意的视觉效果。视频中，云南的著名景点在AI的加持下呈现出梦幻般的色彩，搭配各种特效、转场和运镜效果，令网友直呼“有一种怪诞的美感”。

尽管该视频疑似是UP主与英特尔合作的AI PC推广视频，但由于其制作水平精湛且富有趣味，评论区许多网友纷纷呼吁UP主可将这样的视频用于城市推广。

这种新颖的文旅宣传思路引起了注意:“这种方式可以有效地提醒人们不要轻举妄动食用野生菌类，同时为城市增添了一些神秘感。”

在视频制作方面，UP主巧妙地应用了多种AI工具，主要包括Stable Diffusion、Ebsynth用于合成关键帧视觉效果，以及SD进行图片转绘，使用IP-Adapter插件控制画风等。这一系列技术的巧妙融合为视频的成功创作提供了基础。

IP-Adapter插件点此下载:https://top.aibase.com/tool/ip-adapter

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