B站UP主录制渣女AI视频播放量超两百万 一声“哥哥”引10万人点赞

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:1月29日，B站UP主“老麦的工具库”发布了一条题为“AI逐渐变态起来，令人心动的渣女AI来了”的视频，该视频迅速走红，播放量超过两百万，点赞数破10万。

与ChatGPT语音功能上线时的热门玩法相似，UP主通过语音对话引入话题，首次呼吁将AI设定为女声并称其为“哥哥”，引起了观众的广泛关注。

然而，渣女AI只是视频的引人注目之处。实际上，UP主的目的是介绍一款名为“海螺问问”的AI语音问答助手，该助手由MiniMax公司自研的MoE模型支持，主打功能包括语音对话、声音克隆、文件速读等。

在视频中，UP主声称海螺问问的语音生成速度远超ChatGPT，这要归功于海螺问问的AI大模型，能够同时生成回复文本并转换成音频。

其中最引人入胜的功能之一是声音克隆，只需录制一段声音，即可克隆出自己或他人的声音，为AI对话提供更加个性化的体验。

有网友表示想要利用声音克隆来恶搞他人，而另一些则希望通过这项技术“留住”亲人的声音。

这一系列功能，曾在几个月前只对付费用户开放的ChatGPT语音功能中出现，以及一般用户难以体验的声音克隆技术，如今正变得越来越容易获取和使用。在这个充满创新的领域中，2024年是否将成为AI应用的“爆发元年”还有待观察，我们拭目以待。

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