Bumble推出新AI工具可识别并阻止诈骗帐户、虚假个人资料

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:据国外媒体报道，在线约会应用Bumble 今天宣布推出一款新的人工智能功能，名为 Deception Detector，旨在帮助识别垃圾邮件、诈骗和欺骗个人数据。这一创新工具将在用户发现恶意内容之前自动采取行动，有效提高用户在线安全体验。

其中，Bumble Find Deception Detector 能够自动阻止95% 被识别为垃圾邮件或诈骗账户的情况。此外，测试中，用户报告的垃圾邮件、诈骗和诈骗账户数量在测试工具投入使用的前两个月内减少了45%。

Deception Detector与Bumble的人工审核团队紧密合作，为用户提供更可靠的在线交友平台。根据Bumble的内部研究，用户对个人资料和诈骗风险的担忧在约会应用程序中居高不下。46%的女性表示对在线匹配的真实性焦虑，因此推出欺骗探测器是 Bumble 对用户安全的持续承诺。

Bumble 领袖 Lidiane Jones 表示:“Bumble Inc. 成立的目的是建立公平的关系并赋予女性迈出第一步的权力，诈骗检测器是我们的最新创新，也是我们对社区持续承诺的一部分，帮助确保我们的应用程序建立的联系是真实的。”

该报告指出，到2022年，爱情诈骗受害者将损失13亿美元，中位数为4，400美元。 浪漫诈骗者经常利用约会应用程序和社交媒体平台来瞄准目标，欺骗探测器的推出可以减少此类诈骗行为的发生。

Bumble 的欺骗检测器是其最新的人工智能功能，旨在提升应用程序的安全性。这一举措进一步强化了 Bumble 在体验和在线安全方面的领先地位，为用户提供更加可靠和真实的社交交流平台。

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