360将进军直播带货：周鸿祎亲自挂帅 或效仿东方甄选

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:据新浪科技消息，360集团正计划将直播带货纳入其年度战略规划，并由创始人周鸿祎亲自挂帅。这一战略决策引发了业界和网友的广泛关注。

据知情人士透露，360集团计划效仿东方甄选的带货模式，选拔和培养潜力主播进行直播带货。同时，他们还将借鉴俞敏洪的成功经验，通过周鸿祎的个人魅力和影响力为直播间引流，增加人气。

目前，这些规划仍处于初级阶段，选品和主播的选拔工作尚未启动。360集团方面对此尚未作出官方回应。

值得一提的是，周鸿祎近年来一直对网红经济保持高度关注。他不仅在多个场合表达了对网红经济的看法，还积极与各界人士交流学习。

近日，周鸿祎在微博上表示，他一直在关注和研究网红经济现象，并与多位企业家和明星进行了深入的探讨。他还透露，自己曾组团前往东方甄选学习交流，以深入了解直播带货的运作模式和技巧。

周鸿祎认为，直播带货是一个新生事物，具有巨大的潜力和发展空间。他强调，对于任何新事物，我们都应该保持好奇心和探索精神，以开放的心态去接纳和适应。

此外，周鸿祎还对董宇辉等优秀主播赞不绝口，认为他们的口才和专业知识是直播带货成功的关键。他还鼓励更多的人尝试成为网红，认为这是一种新的职业选择和发展方向。

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