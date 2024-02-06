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​AI需求带来爆炸式增长！数据公司Palantir四季度收入增长20%创新高

2024-02-06 11:27 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 💼 公司收入:第四季度同比增长20%，达到6.08亿美元。

2. 🚀 CEO观点:Palantir首席执行官Alex Karp表示，美国对大型语言模型的需求“持续不减”。

3. 💹 股价表现:财报公布后，Palantir股价在盘后交易中大涨超过19%。

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:数据公司Palantir（PLTR）在周一财报后盘后交易中股价大涨超过19%，创下了分析师对收入的预期。截至2023年第四季度，公司的收入同比增长20%，达到6.08亿美元，超过了LSEG(前身为Refinitiv)预期的6.02亿美元。

问卷调查，数据报告

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Palantir首席执行官Alex Karp在致股东的信中表示，公司的扩张和增长“前所未有”，尤其是在美国对大型语言模型的需求“持续不减”。他指出，Palantir在2023年推出了其人工智能平台（AIP），该公司在该技术上进行的试点项目从2022年的不到100个增加到了近600个。

财报显示，公司的净收入为9，340万美元，每股收益为4美分，相比去年同期的3，090万美元净收入和1美分每股收益有了显著增长。

在商业领域，Palantir在美国市场的收入同比增长了70%，商业客户数量从143家增加到221家，增长了55%。公司预计第一季度收入将在6.12亿至6.16亿美元之间，并预测全年收入为26.5亿至26.7亿美元，与华尔街对第一季度和全年的销售预期相当。

值得注意的是，Palantir此前报告了连续第四个季度的盈利，这使得公司有资格加入标普500指数。

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