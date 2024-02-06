调查：超半数英国大学生使用AI完成学业

**划重点:** 1. 📊 调查显示超过半数英国大学生在完成学业时使用AI，其中53%承认使用ChatGPT等工具。 2. 🌐 意大利数据保护机构指责OpenAI违反欧洲GDPR法规，称其AI模型违反数据隐私法。 3. ⚖ 律师再次因引用ChatGPT虚构的案例而陷入麻烦，一名纽约律师因此引发的案件被驳回。

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:根据由高等教育政策研究所进行的一项研究，超过半数英国大学生使用人工智能（AI）完成他们的学业。该研究向1000多名大学生询问是否使用ChatGPT等工具来帮助写论文或解决问题，结果显示有53%的学生承认使用了这项技术。其中，5%的参与者表示他们只是复制并粘贴了由AI生成的文本作为他们的学业作品。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

对此，苏塞克斯大学知识产权法读者安德烈斯·瓜达穆斯表示:“我最关心的是许多学生并不了解AI中‘幻觉’和不准确性的潜在风险。我认为作为教育者，我们有责任直接解决这个问题。”

与此同时，意大利数据保护机构指责OpenAI违反欧洲的GDPR法规，并已给予该创业公司机会回应这些指控。去年，意大利监管机构曾临时禁止在该国范围内访问ChatGPT，理由是OpenAI可能从互联网上获取意大利人的个人信息来训练其模型。调查人员担心，AI聊天机器人可能通过查询模型提取数据的方式，回忆和重复人们的电话号码、电子邮件地址等信息。现在，监管机构认为该公司正在违反数据隐私法，OpenAI可能面临高达2000万欧元或公司年收入的4%的罚款。

此外，一位纽约律师再次因在诉讼中引用由ChatGPT虚构的案例而陷入麻烦。据报道，纽约的律师Jae Lee因在法庭上引用“不存在的州法庭决定”而被传唤到律师纠纷小组。她承认依赖该软件“寻找可能支持她观点的先例”，而不费心“阅读或确认她引用的决定的有效性”。不幸的是，她的错误意味着她客户的医疗事故诉讼被驳回。这不是律师因依赖ChatGPT在工作中犯下错误的第一次，但许多律师仍然继续使用这种在法律应用中尤其危险的工具。

英国上议院一份报告称，如果过分关注“遥远且不太可能的风险”，英国可能错过“AI淘金热”。该报告指出，政府希望在大型语言模型上设立监管框架可能会扼杀该新兴行业的国内创新，并警告存在“真实而不断增长的”监管陷阱风险，描述了“占领市场的数十亿英镑的竞争”。报告建议政府应优先考虑开放竞争和透明度，以避免少数科技公司迅速巩固对“关键市场”的控制，从而扼杀新玩家的机会。

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