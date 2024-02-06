3D模型生成工具Meshy-2发布 模型质量显著增强

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:3D模型生成工具Meshy发布了Meshy-2，这一3D模型生成工具在模型质量和用户体验方面经过显著增强，同时引入了更多的艺术风格、增强的几何和纹理细节，以及方便的网格设置。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/meshy-2

Meshy提供了三种简单易上手的使用方式:文本转3D、图像转3D以及从文本到纹理。这三种模式都能在60秒内生成结果。经过实际测试，文本转3D的过程表现出色，输入简单提示后，Meshy即刻生成了引人注目的3D蛋糕。这一功能适用于在游戏中生成环境资产或道具。

Meshy的另一个特点是与流行的创意工具（如Unity、Blender）实现了无缝集成，用户可以在生成模型后添加动画效果，并进行照明/渲染。同时，Meshy支持通过图像生成3D模型，包括由Midjourney、Stable Diffusion生成的图像。文章通过具体案例展示了Meshy生成的高质量3D模型。

Meshy的第三个亮点是其提供的专用AI纹理功能，用户只需通过文本即可为3D模型生成高质量的纹理。目前，Meshy支持七种风格，如写实、2.5D卡通、日漫等。

Meshy还在不断发展中，正在开发新的功能。对于对3D内容设计感兴趣的用户，Meshy提供了加入Discord和注册WebApp的方式，分别能享受无限的免费生成机会和每天20个免费生成机会。

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