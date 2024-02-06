Jua筹集1600万美元，构建自然界AI模型、从气象预测开始

## 划重点: 1. **项目概要:** 瑞士初创公司Jua筹集1600万美元，致力于构建自然界基础人工智能模型，首要应用领域为气象预测。 2. **独特之处:** Jua声称其模型比Google的GraphCast等同类模型更为强大，数据规模更大，将不仅局限于天气预测，而是涵盖更广泛的物理问题和挑战。 3. **投资与前景:**468Capital和Green Generation Fund领投该初创公司，认为Jua的模型有望为多个行业提供有力洞察，涵盖从保险、化学和能源提供商到灾难规划团队、农业、航空公司和救援慈善机构等多个领域。

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:瑞士初创公司Jua近日宣布成功筹集1600万美元，旨在建立自然界基础人工智能模型，首要应用领域将是气象预测。这一举措表明，大型人工智能模型正逐渐成为推动生成人工智能服务的语言、视觉和音频数据的核心，对人工智能发展产生着重要影响，类似于操作系统在智能手机发展中的作用。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Jua的首席执行官安德烈亚斯·布伦纳表示，气候变化和地缘政治的不稳定性导致了在工业领域（如能源或农业等）工作的组织对更准确的建模和预测的需求。Jua计划通过构建大规模的“物理”模型来满足这一需求，从而为物理世界中人工智能的应用打开新的局面。

尽管已经有一些类似的项目，如Google的GraphCast、Nvidia的FourCastNet和华为的Pangu，但Jua声称其模型更为优越，数据规模更大，是GraphCast的20倍。此外，Jua强调天气预测只是其模型的起点，未来将涉及更广泛的物理问题和挑战。

在解决当前气候波动问题的同时，Jua的目标是建立自然界的第一个基础模型，通过学习物理学，为实现人工通用智能奠定基础。该公司尚未推出首个产品，但投资者对其进行的融资表明，他们对Jua的信心不仅仅是对人工智能热潮的狂热追逐。

Jua的联合创始人之一、首席技术官马文·加布勒曾在气象预测领域的Q.met公司担任研究负责人，并在德国政府从事深度学习技术工作。这表明Jua的团队具有深厚的技术背景，同时对行业问题和潜在解决方案有第一手的了解。

对于建立预测模型，Jua采用了一种新的方法，不仅利用传统的气象站数据，还整合了更为复杂、即时的数据，如卫星图像和地形等。公司声称其系统的运算成本较传统系统低，使用的计算资源仅为传统系统的万分之一。

值得注意的是，Jua的融资发生在基础模型成为下一代人工智能应用开发基石的时刻。掌握和控制基础模型的公司将拥有巨大的价值和潜在权力。在这一领域，全球的关键公司如OpenAI、Google、Microsoft等都在积极布局，而Jua正是其中的一员，同时也在欧洲备受瞩目。

Jua的目标是通过更全面、更庞大的数据模型，为多个行业提供准确的洞察，包括保险、化学和能源提供商、灾难规划团队、农业、航空公司以及救援慈善机构。这一努力不仅是为了解决当下气候变化带来的挑战，更是为了在未来应对物理世界的更广泛的问题。然而，类似于其他人工智能模型面临的问题，Jua也需要关注安全性、可靠性等方面的挑战。这些问题，即使目前只在基础阶段，Jua也已经开始着手思考。

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