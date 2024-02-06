昆仑万维发布「天工2.0」MoE大模型 新增多款 AI Agent

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:昆仑万维发布了新版 MoE 大语言模型「天工2.0」和新版「天工 AI 智能助手」APP。这是国内首个搭载 MoE 架构并免费向 C 端用户开放的大语言模型应用。用户可以在各手机应用市场下载「天工 AI 智能助手」APP，体验「天工2.0」的卓越性能。

「天工2.0」是昆仑万维自去年4月发布「天工」以来的最大规模版本升级。它采用了业内顶尖的 MoE 专家混合模型架构，具备更强的应对复杂任务能力、更快的模型响应速度、更高的训练和推理效率以及更强的可扩展性。更新后的「天工2.0」在 AI 搜索、对话、阅读、创作等方面的回答质量和响应速度得到全面升级，同时还新增了多项新兴玩法，如 AI 绘画、数据分析、AI 伴侣、AI 算命、热梗百科等。

MoE 架构是当前大语言模型领域最顶尖、最前沿的技术之一。「天工 AI 智能助手」以「天工2.0」为核心技术引擎，通过拆解复杂的大模型任务为多个子任务，并由垂直领域的专家模型处理，实现多个领域知识的融合，提供更准确、更全面的回答方案。

「天工2.0」具有速度更快、效率更高、灵活多样的优势。其稀疏性使得模型在推理计算过程中具备更高的计算效率，同时也增强了模型的可扩展性。用户使用「天工 AI 智能助手」APP 能够体验到强大的多模态能力，支持图文对话、图文创作等多种应用场景。此外，「天工 AI 智能助手」还支持最高100K 的超长上下文窗口，能够处理超过15万个汉字的文本对话。

新版「天工 AI 智能助手」还新增了多款 AI Agent，如 AI 绘画、数据分析、AI 伴侣、AI 算命、热梗百科等，让用户能够在 AI 搜索、对话、阅读、创作等之外享受更多有趣和实用的功能。

昆仑万维致力于人工智能模型算法的创新与开拓，除了「天工」和「天工2.0」，还推出了其他前沿 AI 产品，如百亿级开源大语言模型系列「天工 Skywork-13B」、AI Agent 开发平台「天工 SkyAgents」、多模态大语言模型「天工 Skywork-MM」等。昆仑万维是国内模型技术和工程能力最强、布局最全面的人工智能大模型企业之一。

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