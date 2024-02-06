Cohere企业级人工智能现已在Oracle Cloud上提供

**划重点:** 1. 🌐 Cohere的Command和Embed模型现已通过Oracle Cloud Infrastructure （OCI） Generative AI服务普遍可用。 2. 💡 Cohere的大型语言模型（LLMs）在快节奏的商业环境中提供多面解决方案，涵盖客户服务自动化、基于买家档案的个性化搜索和营销、虚拟销售代表等多个业务用例。 3. 🤖 OCI generative AI服务通过Cohere的最新生成和嵌入技术，支持构建强大的企业解决方案，包括使用检索增强生成（RAG）能力进行聊天和使用超过100种语言的高性能嵌入模型进行语义搜索。

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:Cohere近日宣布，他们先进的Command和Embed模型已经通过Oracle Cloud Infrastructure （OCI） Generative AI服务正式面向企业用户提供，无论是在云端还是在本地。这一合作是自去年十月宣布与Oracle合作以来的重要进展。通过OCI，客户可以轻松、安全地访问Cohere模型，并同时保护他们的数据隐私。

在当今快节奏的商业环境中，Cohere的大型语言模型（LLMs）为企业提供了多面解决方案，涵盖了革新客户参与和提高运营效率的广泛需求。其生成式人工智能技术支持多种业务用例，包括自动化客户服务操作、基于买家档案的个性化搜索和营销推广、虚拟销售代表的创建，以及支持多语言的合同起草等。

Cohere最新的生成和嵌入技术通过OCI为企业提供了强大的解决方案，例如使用检索增强生成（RAG）功能进行聊天和利用高性能嵌入模型进行语义搜索，支持超过100种语言。OCI generative AI服务还为企业提供了Cohere Command模型的灵活、微调功能，使他们能够定制模型，创造适用于其具体业务需求的解决方案。

这一合作是Cohere与Oracle伙伴关系的下一个重要步骤，将帮助企业通过OCI充分利用Cohere企业级人工智能解决方案的强大功能，并充分利用其业务的最新创新。Cohere期待在未来加强与Oracle的合作关系，不断提升Cohere的能力和服务，以满足企业的不断发展需求。

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