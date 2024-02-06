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Roblox启用AI实时聊天翻译，打破语言障碍

2024-02-06 10:07 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚀 Roblox通过AI实时聊天翻译，推动全球沟通与包容。

2. 🌍16种语言覆盖，用户可无缝沟通，创造更具地域性的在线体验。

3. 💬 采用自家AI技术，实现即时文本翻译，为全球用户提供沟通便利。

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:Roblox发布了基于人工智能的实时聊天翻译功能，成为全球首个在游戏领域实现这一技术突破的平台。

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这一举措被宣传为在促进全球交流和包容性方面的一大飞跃。据称，该聊天翻译功能将支持16种语言，使用户能够在其首选语言中无缝交流。这无疑是一项令人印象深刻的技术进步，尤其是在CES2024上，我看到了许多实时翻译设备和应用，但这在游戏领域是首次实现。

这一突破性技术建立在Roblox专有的人工智能基础之上，可以在用户之间实现文本聊天消息的即时翻译。从现在开始，全球用户可以使用他们的母语与社区成员进行即时对话。

Daniel Sturman，Roblox的首席技术官表示:“我们定制的大型语言模型速度如此之快，以至于我们能够在用户输入时从16种语言中的任何一种实现实时翻译，帮助他们实时连接，无论他们来自何方。”他还补充说:“我们开始使用AI在体验中以规模翻译内容，以便我们的社区开发者可以更好地吸引全球用户。现在，由于我们新的实时AI聊天翻译，我们在Roblox上实现了一些在现实世界中甚至都不可能的事情——让人们能够克服语言障碍，在沉浸式的3D体验中与彼此无缝沟通。未来，我们设想Roblox用户体验的每个部分都将被完全翻译成他们的母语，包括提供AI支持的语音翻译。”

截至2023年9月30日，Roblox拥有超过7000万用户，每天连接并进行沟通，形成约每天新建1970万个友谊。来自180个国家的用户每天交流24亿条聊天消息，总计在12个月内达到9040亿条。由于每三条体验内聊天消息中就有一条需要翻译，实时AI聊天翻译的添加满足了Roblox多样化用户群体内的重要需求。

Roblox国际部门负责人Zhen Fang表示:“随着我们在全球范围内不断扩大用户基础，我们希望使Roblox不仅易于访问，而且真正本地化，提供从本地支付选项到文化相关的内容和化身，当然还包括体验内容和聊天翻译等一切。”他还说:“我们对这种新的自动聊天翻译技术的早期实验显示出对使用时间、聊天参与度和会话质量的积极影响，因此我们非常高兴将其推出，以进一步增强和扩大我们社区的日常沟通。当我们在全球范围内启用这些功能时，世界似乎变得更小了。”

这一功能符合Roblox提供本地化体验的更广泛战略，包括支付选项、内容、化身，现在还包括体验内聊天翻译。自动聊天翻译现在在所有使用TextChatService的体验中可用，这是Roblox的聊天引擎。

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