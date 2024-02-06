智谱 AI 推出智能体创作者激励计划 50万元 tokens 支持额度

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:智谱AI推出个性化GLM智能体创作者激励计划，以强化人工智能生态。

随着新一代基座大模型GLM-4的发布，智谱AI于1月16日宣布其个性化智能体定制能力正式上线。这一能力基于GLM-4的强大功能，使用户能够通过简单的指令和知识数据自由定制智能体，以满足工作、生活等特定场景的需求。个性化GLM智能体不仅在中文理解、多轮对话、多模态和代码功能方面表现出色，还能根据用户意图自动理解、规划复杂指令，并自由调用智谱AI开发的多种模型工具。

为了进一步推动个性化GLM智能体的发展，智谱AI于2月2日正式上线了智能体中心GLMs Store，使用户能够在智谱清言App上分享自己创建的个性化GLM智能体。这一举措旨在让更多人能够利用大模型的便捷开发，提高工作效率，分享知识与技术，并探索智能体商业化的可能性。

为了激励更多创作者利用大模型的超强智能，智谱AI特别推出了个性化GLM智能体创作者激励计划。该计划从技术、产品、安全、算力和投资等多个角度全面赋能大模型开发者，旨在鼓励更多创作者为大模型生态带来更多充满想象力和无限创意的AI Native原生应用。

创作者激励计划的主要支持包括:

GLM API Tokens支持:最高50万元tokens支持额度，为开发者提供充足的资源。

智谱清言官方推荐:在智谱清言官方平台上推荐优秀作品，优先享受流量扶持。

产品/技术/安全团队支持:为开发者量身匹配官方产品/技术/安全支持团队，提供全方位的技术支持和安全保障。

宣传支持:在智谱AI媒体平台上进行全流量宣传，提高作品的曝光度和影响力。

战略与投资支持:帮助开发者从产品形态、模式设计、增长动力等多方面探索商业化落地路径，实现商业价值。

通过这一计划，智谱AI希望能够吸引更多创作者加入大模型生态，共同推动人工智能技术的发展和应用。同时，智谱AI也期待与更多开发者合作，共同探索智能体的商业化可能性，推动人工智能技术的广泛应用和普及。

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