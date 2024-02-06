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Midjourney聘请前苹果Vision Pro工程师担任硬件负责人，将打造“Orb”

2024-02-06 09:55 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚀 Midjourney聘请了前苹果Vision Pro工程师Ahmad Abbas担任硬件负责人，引发关注。

2. 🌈 项目“Orb”是Midjourney在硬件领域的新尝试，目前专注于3D数据捕捉。

3. 🎮 Holz表示，“Orb”可能用于生成AI产生的3D世界和实时生成的视频游戏，展望未来还提到了搭载AI处理器的实时生成游戏的游戏主机。

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:初创公司Midjourney最近在硬件领域迎来了一位备受瞩目的新成员，前苹果Vision Pro工程师Ahmad Abbas已于去年12月加入，担任公司的硬件负责人。这一动向引起了业界的广泛关注。

Abbas在苹果的职业生涯超过五年，曾是苹果混合现实头戴式设备的硬件工程经理，负责推动该项目的发展。此前，他还在埃隆·马斯克的脑芯片初创公司Neuralink任职长达九个月。

AI写作 人工智能

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与Midjourney创始人David Holz有着深厚渊源的Abbas曾在Leap Motion担任硬件工程师，该公司由Holz于2008年创立。Holz在Leap Motion担任CTO达12年之久，该公司于2019年被Ultrahaptics收购，并以Ultraleap的名义继续运营。这使得Abbas和Holz在硬件领域都积累了丰富的经验。

关于Midjourney的新项目“Orb”，目前我们所知有限，它很可能是一个尚在规划中的硬件战略的项目名称。目前，“Orb”项目的硬件团队主要专注于3D数据捕捉。Holz在今年初的Discord对话中提到，他设想“Orb”将是一种设备，可用于生成和管理成千上万个3D房间。

尽管有关硬件本身的细节尚不清楚，但我们可以推测它可能用于生成由人工智能创建的3D世界，以及实时生成的视频游戏。Holz在过去曾表示，Midjourney团队正在致力于视频和3D生成模型，并需要大量的训练数据。他对Midjourney能够很快生成优质3D资源感到乐观。

Holz还将Midjourney的图像模型描述为“非常缓慢的游戏引擎”，并承诺未来将能够以每秒60帧的速度生成体积感十足的3D世界。他在2022年夏季的一项预测中表示，在十年内将会出现一款搭载AI处理器、实时生成游戏的游戏主机，或许这一天会比他预计的更早到来。

Midjourney的“Orb”项目代表了该公司在硬件领域的新冒险，其目标似乎是利用AI技术创造出引人入胜的3D世界和实时生成的游戏体验。Ahmad Abbas作为硬件负责人的加入，将有助于推动这一雄心勃勃的项目的顺利进行。

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