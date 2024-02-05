百度起诉文心一言公司 涉及不正当竞争纠纷

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:根据天眼查App的最新信息，近日，天津的文心一言（天津）智能科技有限公司被发现新增了一则开庭公告。这起案件涉及到北京百度网讯科技有限公司与该公司之间的不正当竞争纠纷。具体开庭日期定于3月26日，将在天津市和平区人民法院进行审理。

从天眼查的数据来看，有多家新成立的公司选择以“文心一言”作为名称。这些公司中，除了文心一言（天津）智能科技有限公司外，还包括深圳市文心一言人工智能有限公司和太原文心一言知识产权有限公司等。

然而，这些公司的股东大多为自然人，与百度公司并无股权关联。

据悉，文心一言（ERNIE Bot）是百度研发的知识增强大语言模型，能够与人对话互动，回答问题，协助创作，高效便捷地帮助人们获取信息、知识和灵感。

文心一言具有跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，可以用于多种场景下的问题回答、对话生成、文本创作等。

同时，文心一言还具有零样本学习能力，即它能够在没有示例的情况下学习新任务。此外，它还具备迁移学习和微调的能力，以便更好地适应特定任务和领域。

文心一言由百度飞桨和百度文心知识增强大模型提供技术支持，能够为用户提供更加智能、高效和便捷的服务。

（举报）