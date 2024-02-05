淘宝卖家利器！ProductScope AI几秒钟就能创建惊艳的产品海报

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:ProductScope AI是专为品牌所有者和创意机构设计的工具，旨在帮助他们在几秒钟内创建美丽的产品照片。无需专业摄影师，通过强大的AI技术，将普通的产品照片转变为视觉上令人惊叹的产品效果图，同时提供关键字优化，以单击按钮的方式提升销售。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/productscope-ai

ProductScope AI可以说是淘宝卖家利器。其操作非常简单，同时能够有效省钱。

使用该工具，你只需上传产品照片，它会自动帮你去除背景。而后，你可以轻松选择各种场景来编辑你的产品照片，将其放置在任何场景中，轻松制作生成惊艳的产品海报。

更为方便的是，这个AI工具采用所见即所得模式，使整个编辑过程变得超级便捷!

值得一提的是，该工具可以与Midjourney和DALL-E3等其他AI工具协同使用。你可以先由这些工具生成场景图片，然后再利用这个AI工具生成全新的产品图片，实现更加出色的编辑效果。

ProductScope AI免费版本提供了强大的功能，允许用户免费生成40张图片。而高级版本仅需每月14美元，价格相当划算。

高级版拥有更多强大功能，包括每月1000张照片的额外生成量、自定义生成AI背景、批量模式（轻松批量修改照片!）、21个主题和250多个背景选择，以及魔法擦除和重绘等多种功能，极大地提高了编辑的灵活性和效率。

总的来说，这款AI工具以其强大的功能和简便的操作，成为让人惊叹的编辑利器。无论是对于电商还是小商家店主，都是一款不可多得的利用工具，助力产品照片的高质量编辑。

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