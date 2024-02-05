AI更懂鸡！科学家使用人工智能解码鸡的语言

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:在一项由达尔豪西大学进行的研究中，科学家们正在运用人工智能（AI）技术，尝试解码鸡的语言。鸡的叫声并非随机声音，而是一种复杂的语言系统，用于表达喜悦、恐惧和社交提示。研究人员希望通过分析鸡的声音模式，从而加深我们对这些羽毛动物及其沟通方式的理解。

该项目被形容为一种“鸡翻译器”，利用AI和机器学习分析大量音频数据。研究人员表示，鸡的叫声在音调、音色和语境方面存在多样性，这使得解码它们的语言成为一项复杂的任务。然而，通过先进的数据分析技术，研究团队正在逐渐破译鸡的语言密码。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

研究的一个引人注目的方面是对这些声音背后情感内容的理解。利用自然语言处理技术，研究人员正在学习解释鸡的情感状态。除了声音之外，研究还探讨了鸡的眨眼和面部温度等非语言线索，这些可能是鸡情感状态的可靠指标。这项研究的初步发现通过非侵入性的视频和热成像等方法观察鸡在眼睛和头部周围温度的变化以及眨眼行为的变化，似乎是对压力的反应。

该项目不仅仅是学术好奇心的体现，它还具有实际的农业影响。了解鸡的语言可以引导改进养鸡业务实践，提供更良好的生活条件，从而培养更健康、更幸福的鸡。这对于提高农产品质量、动物健康和农场整体效率都具有积极的影响。

此外，该研究对动物福利和伦理待遇政策产生潜在影响。研究人员强调他们的人工智能技术应该在遵循伦理原则和研究对象福祉的前提下得到应用，为动物科学领域的未来技术应用设立了良好的先例。

这项研究不仅通过解码鸡的语言揭示了动物沟通的奥秘，同时通过运用人工智能推动了动物福利和科技伦理的发展，为人类与动物之间的新型互动奠定了基础。

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