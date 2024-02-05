AI视野：通义千问推AI生成拜年视频；SVD1.1发布； AI对联网络走红；百度将举办Create AI开发者大会

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🤖📱💼AI应用
通义千问上线AI生成拜年视频功能
【AiBase提要:】
⭐ 提供300套照片模板
⭐ 新推出AI生成拜年视频功能
⭐ 引入全新图像生成玩法
视频生成模型SVD1.1发布 清晰度质量有所改进
【AiBase提要:】
🔸 微调优化提高视频输出一致性和质量
🔹 生成视频清晰度、分辨率、帧数改进
🔹 固定条件下进行微调，运动一致性和视觉效果比前版本更好
🔹 局限性:生成视频较短，不适合用于生成真实人物或事件的内容
模型下载地址:https://top.aibase.com/tool/stable-video-diffusion-1-1-image-to-video
AI对联/春联在网络上走红 打工人又被狠狠共情了
【AiBase提要:】
⭐ AI春联生成器在网络走红
⭐ 智能春联展现AI创意能力
⭐ 利用AI生成个性化春联
项目地址:https://github.com/YunYouJun/ai-sfc
模型混合新方法SegMoE 无需训练即可混合多个SD模型
【AiBase提要:】
🌟提供三个已经混合好的模型，分别由2个SDXL、4个SDXL和4个SD1.5模型组成
🌟优势:模型可以同时适应多种风格
🌟问题:显存占用和生成速度都有问题
无代码AI图像生成和分析工作流平台ML Blocks 简单拖放即可创建工作流
【AiBase提要:】
🎨 提供了拖放式界面，轻松处理图像处理工作流，无需编写任何代码。
📦 组合不同功能块（如:图像编辑+AI模型）即可实现个性化的图像自动化处理
🖼️ 主要解决电商领域中批量处理图片问题，如裁剪、调整大小、重新着色等
📰🤖📢AI新鲜事
百度将举办Create AI开发者大会
【AiBase提要:】
👉 宣布2024年4月16日至17日举办
👉 李彦宏将发表主题演讲，展示百度AI技术突破
👉 文心大模型3.0、AI芯片昆仑等成果将亮相
Gemini Ultra将于2月7日上线 Gemini将推付费计划
【AiBase提要】
🚀Ultra于2月7日上线，Bard更名为Gemini
🔒新增Gemini Advanced付费计划
📱还将推出Gemini APP，用户可以在手机上下载使用
AI初创公司Magnific AI一个半月吸引40万用户 仅两个员工
【AiBase提要】
🚀 快速盈利初创公司:Magnific AI上线不到两个月即实现盈利，吸引40万注册用户。
💰 非免费模式:零投资、零设备，用户需支付每月39美元至299美元不等的费用。
🖼️ 强大功能引爆社交媒体:功能包括将图像放大至10k分辨率，升级emoji至3D人像。
Magnific AI的体验入口:https://top.aibase.com/tool/magnific-ai
GPT-4懒癌爆发!代码比较任务中完成率降低近1/4
【AiBase提要:】
😟 网友实测发现，GPT-4在代码比较任务中表现下滑，完成率降低近四分之一。
🔄 新版本的ChatGPT回复虽增长，但内容缺乏实质。
💡 网友困惑GPT-4懒化原因及优化策略。
苹果计划收购德国AI初创公司Brighter AI以增强隐私功能
【AiBase提要:】
⭐ 苹果计划收购德国人工智能初创公司Brighter AI
⭐ 增强产品Apple Vision Pro的隐私功能
⭐ Brighter AI技术可匿名化数据，保护个人隐私
AI浏览器Arc走红 重新定义浏览体验
【AiBase提要:】
⭐️ 由The Browser Company推出，号称与互联网同等规模
⭐️ 更新后通过AI技术重新设计网页检索逻辑
⭐️ 多平台同步和易用性仍有挑战，未完全替代Chrome
苹果开源图像新技术ml-mgie 可通过指令修改图片
【AiBase提要:】
⭐️ MGIE采用多模态大型语言模型进行图像编辑指令生成
⭐️ 多模态大语言模型引导的编辑技术简化了图像编辑流程
⭐️ 该技术探索了使用自然语言进行图像处理的新可能性
美国博士小哥打败女友的AI男友!7页论文让LLM降智
【AiBase提要:】
⭐️ 小哥通过错误数据毒害模型训练出「负分男友」
⭐️ AI男友变得多疑善妒，与女友关系破裂
⭐️ Chad-GPT成为完美替代品，难以胜出
谷歌地图引入生成式人工智能，更精准地探索城市之美
【AiBase提要:】
⚙️ 用户可更具体地搜索城市中特定氛围的场所。
⭐ 通过人工智能模型分析地图信息，为用户提供符合要求的建议。
🛣️ 正在向美国特定地区的本地向导推出，计划扩大覆盖范围。
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