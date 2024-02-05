AI视野：通义千问推AI生成拜年视频；SVD1.1发布； AI对联网络走红；百度将举办Create AI开发者大会

create-llama是一个方便开始使用LlamaIndex的最简单方法!它是一个简单易用的命令行工具,根据您的要求生成一个完整的应用 - 您只需提供自己的数据即可开始!要开始,请运行:npx create-llama。该应用程序会询问您一系列关于希望生成什么样的应用程序的问题。您需要提供自己的OpenAI API密钥,并做出一些决定。生成的应用程序具有一个数据文件夹,您可以在其中放置任意数量的文件;应用程序会在构建时自动索引它们,之后您可以快速与它们聊天。您可以选择不同的前端和后端选项。一旦您的应用程序启动并运行,您可以根据您的喜好对其进行自定义!