Gemini Ultra将于2月7日上线 Gemini将推付费计划

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:Gemini Ultra即将于2月7日上线，伴随着此次更新，Google聊天机器人Bard将更名为Gemini。这一消息源自一份泄露的文档，透露了Gemini Ultra的上线日期以及一系列重要变化。

Gemini将推出一个新的付费计划，称为Gemini Advanced，类似于ChatGPT Plus的付费模式。这个计划将允许用户访问Gemini Ultra1.0，而Gemini Pro可能将继续提供免费服务。

主要变化和关键信息包括:

Gemini Ultra上线，Bard更名为Gemini: 这标志着Gemini Ultra模型的正式推出，同时聊天机器人Bard将更名为Gemini，为用户提供更强大的语言交互体验。

界面优化: Gemini的用户界面经过优化，以减少视觉干扰，提高可读性，并简化导航，从而提供更流畅的使用体验。

Gemini Advanced付费计划: 引入了新的付费计划，Gemini Advanced，为用户提供访问Google最强大的AI模型Ultra1.0的能力。该计划支持执行复杂任务，如编程、逻辑推理和创造性协作等。

Gemini Advanced新增功能: 除了访问Ultra1.0，Gemini Advanced还将引入一系列新功能和独家特性，包括增强的多模态能力和编程特性，以及上传和深入分析文件的能力。

Gemini APP推出: Google还将推出Gemini APP，用户可以在手机上下载使用Gemini来学习、写信、规划活动等。该应用与Google的其他应用（如Gmail、Maps和YouTube）集成，支持文本、语音或图片交互。

这次Gemini的升级和扩展旨在提供更丰富的功能和更个性化的用户体验，同时引入更先进的付费计划，以满足用户对强大AI服务的需求。

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