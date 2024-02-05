​AI初创公司Magnific AI一个半月吸引40万用户 仅两个员工

划重点: 1. 🚀 **快速盈利初创公司**:西班牙初创公司Magnific AI，由仅有两名创始人组成，上线不到两个月即实现盈利，短时间内吸引了40万注册用户 2. 💰 **零投资、零设备、非免费模式**:公司宣称零投资，零设备，但并非免费提供产品。用户需支付每月39美元至299美元不等的费用，而且不提供退款。 3. 🖼️ **强大功能引爆社交媒体**:Magnific AI的功能强大，能将图像分辨率提高至10k，甚至将emoji升级成3D人像。

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:西班牙初创公司Magnific AI由仅有两名创始人，CEO Javi López和CTO Emilio Nicolás组成。这两位曾在国际在线社区Erasmusu共事10余年，创立了这家AI初创公司。

他们在2023年11月28日推出了Magnific AI，这是一款强大的AI图像增强软件，能在短时间内提高图像分辨率和修饰图像。Magnific AI的功能包括将图像放大至10k分辨率、升级emoji至3D人像等，吸引了大量用户的付费尝试。用户可根据需求选择不同的倍数增强，同时通过调整滑块控制AI生成更多“幻觉”细节。然而，这也可能导致一些奇怪的、不合逻辑的结果。

据El pais报道，Magnific AI上线不到一个半月，注册用户已经达到40万，其中仅有5%是西班牙人。引人瞩目的是，马斯克、知名创作者Beeple、电影导演Dave Clark等都亲自试用并点赞。公司口号是“零投资、零设备、不免费”，并成功实现了零投资初创的盈利。

盈利方面，公司通过收费模式，每月39美元至299美元的价格范围内提供服务，且不提供退款。这种商业模式引发了许多关注，尤其是在社交媒体上分享了各种增强效果后，Magnific AI逐渐在2023年12月崭露头角，网站访问量已达220万人次。

创始人Javi López和Emilio Nicolás均是经验丰富、技能满点的大佬，曾联合创立Erasmusu，并成功将其卖出。Javi以自学成才为荣，掌握了游戏开发、3D设计、UI设计等37项技能，而Emilio更是擅长网页开发、编程语言等49项技能。两人的天使投资人身份也为公司提供了良好的资金支持。

Magnific AI的成功归功于其强大的功能吸引了有钱有闲的创意人士，以及两位创始人的经验和技术实力。这也是一例充分利用AI技术，以非免费模式实现零投资初创盈利的成功案例。

Magnific AI的体验入口：https://top.aibase.com/tool/magnific-ai

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