苹果计划收购德国AI初创公司Brighter AI以增强隐私功能

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:有消息称，苹果正计划收购德国人工智能初创公司Brighter AI，该公司专注于匿名化人脸和车牌数据。据了解，苹果计划利用此次收购来增强其产品Apple Vision Pro的隐私功能。这项收购意在帮助苹果最大限度地降低在公共场合拍摄的视频或照片中捕获可识别信息的风险。

目前，使用iPhone拍摄通常不会涉及隐私问题，但Apple Vision Pro可能会更为谨慎地拍摄视频，因此可能引发一些隐私问题。苹果希望使用Brighter AI的技术，使Vision Pro在捕获媒体时能够更加不引人注目，降低可识别信息的风险。Brighter AI的技术可以在不模糊图像的情况下匿名化数据，改变图像使拍摄对象无法识别，但仍保留其自然外观。

苹果已经在其地图应用中采用了图像模糊技术，以保护个人隐私。而通过收购Brighter AI，苹果希望将这种隐私保护技术扩展到更多的产品和服务中，包括Apple Vision Pro和Apple Maps。

据悉，Brighter AI成立于2017年，其深度自然匿名2.0技术有望在各种产品中得到广泛应用。这次收购符合苹果追求更有效的个人数据保护的核心价值观。目前，两家公司尚未透露更多有关交易的详情。

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