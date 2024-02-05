视频生成模型Stable Video Diffusion1.1发布 清晰度质量有所改进

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:Stable Video Diffusion （SVD） 模型1.1已经发布，通过测试视频展示了其令人瞩目的性能。SVD1.1模型是一个生成图像到视频的扩散模型，通过对静止图像的条件化生成短视频。
模型下载地址:https://top.aibase.com/tool/stable-video-diffusion-1-1-image-to-video
相较于前一代，SVD1.1主要变化包括:
微调优化: 通过在特定条件下进行微调，提高了视频输出的一致性和质量。
改进的生成性能: 在生成视频的清晰度、分辨率以及帧数方面可能有所改进，提供更为流畅和高质量的视觉体验。
固定条件下的性能提升: 通过在固定条件下进行微调，SVD1.1在特定设置下展现出比先前版本更优的性能。这包括更好的运动一致性和视觉效果，同时保持了条件的可调整性，以适应不同的应用需求。
适应性和局限性:模型的生成视频较短，可能存在一些局限性，如生成视频中可能没有运动或摄像机移动缓慢。建议模型仅用于研究目的，不适合用于生成真实人物或事件的内容。
这一版本的发布旨在提供更加稳定且高效的视频生成体验，使用户能够在不同的应用场景中更灵活地应用该模型。
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